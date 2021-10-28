Судья из шоу "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от коронавируса

Известный правовед и телеведущий Валерий Степанов скончался от последствий коронавируса. Об этом в Facebook сообщил заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

По словам Рубена Маркарьяна, последними словами Валерия Степанова были: "Побеждаю ковид". Новость о смерти телеведущего поступила утром в четверг.

Валерию Степанову было 66 лет. Он запомнился миллионам телезрителей как судья из шоу "Суд присяжных". Также его образ стал основной для популярного мема "Полностью оправдан".