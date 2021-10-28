Распоряжение администрации Томской области от 26 октября 2021 года № 652-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

1. В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

"7) запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00 часов.";

2) в подпунктах 1), 2), 3) пункта 9 слова "торговых объектах" заменить словами "объектах, в том числе торговых объектах";

3) в пунктах 15, 18 слова "торговых объектов" заменить словами "объектов, в том числе торговых объектов".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







