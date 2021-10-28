Распоряжение администрации Томской области от 26 октября 2021 года № 652-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

Новости

Путин и Лукашенко проведут Высший Госсовет 4 ноября 13:16
Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн 13:12
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации 13:11
Песков: Решений об обязательной вакцинации от ковида в РФ пока не принимали 13:11
Сергей Шойгу направил военных медиков в Хакасию 13:10
Правительство дополнительно направит на социальные контракты 750 млн рублей 13:08
Генпрокурор РФ заявил о попытках экстремистов дестабилизировать обстановку в СГ 13:03
В Москве поймали подозреваемых в угоне корейских машин 13:03
Кудрин назвал оптимистичным рост ВВП России на 3 процента ежегодно 12:51
Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже 64 млн человек 12:47
Замглавы МИД рассказал о процедуре сертификации "Северного потока-2" 12:40
Замглавы МИД рассказал о переговорах с ЕС по сертификатам о вакцинации 12:35
Врач-вирусолог оценил сроки роста заболеваемости COVID-19 в России 12:34
Правительство Беларуси разработало антисанкционные меры 12:11
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 12:05
В России впервые за сутки выявили свыше 40 тысяч больных COVID-19 11:49
Путин попросил врачей уделять внимание просвещению о важности вакцинации 11:48
Умер итальянский джазмен и актер Франко Черри 11:36
Изучение русского языка иностранцами обсудили в Берлине 11:29
Какие повреждения получила близ Китая АПЛ Connecticut 11:29
Признанный певцом года Олег Газманов передумал уходить на покой 11:27
Актриса из сериала "Мост" Лил Терсериус умерла от кровоизлияния в мозг 11:16
Оперштаб: В Москве выявлено 8440 новых случаев COVID-19 11:14
Лукашенко назвал дату проведения высшего Госсовета Союзного государства 11:12
Володин поручил проработать вопрос перевода депутатов без прививки на удаленку 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 октября 2021 г.

Распоряжение администрации Томской области от 26 октября 2021 года № 652-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

Дата подписания 26 октября 2021 г.
Опубликован 28 октября 2021 г.
Вступает в силу 30 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение администрации Томской области от 25 октября 2021 года № 651-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

1. В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

"7) запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00 часов.";

2) в подпунктах 1), 2), 3) пункта 9 слова "торговых объектах" заменить словами "объектах, в том числе торговых объектах";

3) в пунктах 15, 18 слова "торговых объектов" заменить словами "объектов, в том числе торговых объектов".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией