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28.10.2021 05:11
Рубрика: В мире

Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров"

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против "налога для миллиардеров". По словам политика, богачи просто покинут страну. А представителей демократической партии, которые и предложили ввести такой налог, бывший американский лидер назвал маньяками.

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Трампа поддержал глава SpaceX Илон Маск, который написал в Twitter, что дополнительный налог для обеспеченных слоев населения не поможет решить проблему госдолга США, который превышает 28,9 триллиона долларов.

"Обложение даже 100-процентным налогом всех миллиардеров лишь частично покроет эту сумму, поэтому, очевидно, остальные средства заберут у простого населения", - подчеркнул предприниматель (цитата по ТАСС).

По мнению демократа Рона Уайдена, возглавляющего в Сенате финансовый комитет, американские миллиардеры должны платить налоги не только со своих прямых доходов, но также с дорожающих активов, в том числе акций.

В мире США Дональд Трамп

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