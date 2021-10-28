Утвержден размер выплаты за использование чужого изобретения при ЧС

Патентообладатель сможет рассчитывать на компенсацию, если изобретение было использовано без его согласия в экстренных случаях, когда речь идет об охране жизни и здоровья людей. Размер выплаты составит 0,5% от выручки, полученной выгодоприобретателем. Постановление правительства об этом вступает в силу 28 октября.

Решение об использовании запатентованного изобретения, то есть - механизмов принудительного лицензирования, принимает правительство, когда требуется обеспечить экономическую безопасность государства или, например, доступ пациентов к жизненно необходимым лекарственным препаратам и медицинским изделиям по экономически обоснованным ценам.

Во время пандемии фармкомпания, например, может шантажировать правительство уходом с рынка. Однако если она понимает, что тогда в стране начнут выпускаться аналогичные лекарства на основе ее патентной формулы и клинических испытаний, то ей придется вступать в переговоры о ценах, пояснили "Российской газете" в Высшей школе экономики. То есть, наличие самого факта принудительного лицензирования позволяет "выторговывать" более низкие цены. Под него также могут подпадать патенты на технику, оптические и медицинские приборы, вакцины.

"С сегодняшнего дня в России наконец заработал механизм принудительного лицензирования", - говорит директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при Высшей школе экономике Алексей Иванов. По его словам, утвержденная правительством методика - необходимый элемент этой конструкции. Он обратил внимание, что процент компенсации патентообладателю определяется именно размером фактической выручки, реальных полученных доходов предприятиями, которые использовали чужие изобретения.

"Получена выручка по итогам года - полпроцента от этой выручки уплачено, - отмечает Иванов, - Это простая рабочая методика, которая, скорее всего, вряд ли вызовет споры и негодование, поскольку такая прозрачность и четкость - это залог предсказуемого гражданского оборота и экономической деятельности".

Между тем, принудительное лицензирование практикуется во всем мире, однако размеры компенсаций в разных государствах отличаются, есть более низкие выплаты - 0,1% или даже 0,01% от выручки по реализации товаров, работ, услуг. "Соразмерность - это в большей степени этическая категория, чем рыночная. Так правительство сигнализирует правообладателям, что, несмотря на вынужденные меры по принудительному лицензированию, определенный экономический интерес учитывается и компенсируется", - пояснил эксперт.

Между тем, в России уже выдана одна принудительная лицензия - на противовирусное лекарство ремдесевир в конце прошлого года. В условиях роста заболеваемости коронавирусом по решению правительства компания "Фармсинтез" начала выпускать его дженерик - ремдефор. После того, как она посчитает свою выручку, то должна будет выплатить проценты владельцу патента на формулу этого лекарства - компании Gilead. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, она сделать это ей необходимо не позднее 30 дней со дня окончания календарного года, в котором получена фактическая выручка. Она может разместить денежные средства, необходимые для выплаты компенсации, на банковском счете в виде безотзывного подтвержденного аккредитива и известить об этом патентообладателя либо направить ему оферту о заключении соглашения о выплате компенсации с указанием условий и сроков выплаты компенсации. В этом случае компенсация выплачивается не позднее 6 месяцев со дня подписания патентообладателем соглашения.