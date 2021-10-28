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28.10.2021 07:13
Рубрика: Общество

В Арктике обнаружены обломки судна-охотника за нацистскими шпионами

Текст: Николай Грищенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Американские океанологи обнаружили обломки парусно-парового корабля "Bear", прослужившего в ВМФ США не менее 88 лет. Судно, построенное в 1874 году, покоится на глубине около 60 метров в канадских водах, примерно в 90 морских милях к югу от острова Кейп-Сейбл Новой Шотландии.

Фото: Marinmuseum/wikimedia.org
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Как сообщает Live Science, в годы Второй мировой войны корабль входил в состав "Гренландского патруля" и охотился в арктических водах за немецкими субмаринами и судами-шпионами, которые обеспечивали Германию разведывательными данными и сводками погоды. 12 сентября 1941 года команда "Bear" захватила норвежский траулер "Busko", который действовал в интересах Абвера.

В 1944 году парусник был выведен из состава флота и использовался в качестве судна для охоты на тюленей, плавучего музея и ресторана. Затонул во время шторма 19 марта 1963 года, когда его буксировали на ремонт в Филадельфию.

Поиски легендарного парусника начались в 70-е годы и только сейчас увенчались успехом. Для обследования затонувшего судна применялся военный подводный аппарат.

Фото: Robert M.Warren/wikipedia.org
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Старый деревянный корпус оказался поврежден сетями рыболовных траулеров и сильными течениями на морском дне. Но исследователи выявили "носовые скобы", которые позволяли кораблю бороться с арктическими льдами.

"Точное местоположение держится в секрете, чтобы не допустить разграбления корабля дайверами. Правительство Канады изучает возможные способы подъема парусника", - сообщает издание.

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