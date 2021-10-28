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28.10.2021 20:31
Рубрика: В мире

В Берлине отреагировали на провокацию Киева в Донбассе

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Провокация украинских военных, якобы применивших беспилотник Bayraktar на Донбассе, возымела эффект: МИД Германии счел это нарушением Минских соглашений и призвал стороны к деэскалации. Судя по тому, что в Киеве бросились опровергать заявления собственного генштаба, поставленной цели провокация не достигла.
Ради того чтобы вернуть внимание Запада, украинские военные применили Bayraktar в Донбассе. Фото: Getty Images Ради того чтобы вернуть внимание Запада, украинские военные применили Bayraktar в Донбассе. Фото: Getty Images
Ради того чтобы вернуть внимание Запада, украинские военные применили Bayraktar в Донбассе. Фото: Getty Images

Напомним, с начала недели на линии соприкосновения в Донбассе происходят активные боевые действия. Украинские силовики обстреливают пригороды Донецка, Горловки и Ясиноватой из крупнокалиберных минометов, применение которых запрещено дополнительными мерами по соблюдению прекращения огня. Эти обязательства украинская сторона взяла на себя в июле прошлого года. Месяц назад приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного формально действующее перемирие было фактически разорвано: украинские военные получили право открывать огонь по своему усмотрению, а работа главного совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) прекратилась после захвата представителя ЛНР на глазах у наблюдателей ОБСЕ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Во вторник генштаб ВСУ подтвердил распространенную украинскими "волонтерами" информацию о первом боевом применении турецкого беспилотника Bayraktar, что вызвало небывалое воодушевление в украинских СМИ. Однако в Донецке это заявление поставили под сомнение, а позже и министр обороны Таран, ожидающий отставки со дня на день, дезавуировал сообщение генштаба. Однако в среду опубликовавший слова министра ресурс внезапно объявил, что его взломали и устами Тарана говорили "пророссийские хакеры".

Как бы то ни было, в Берлине применение украинцами Bayraktar сочли свершившимся фактом и грубым нарушением Минских соглашений, а представитель МИД Андреа Зассе призвала противоборствующие стороны к деэскалации. Но не таких слов ждали в Киеве от одного из трех гарантов мирного урегулирования. Об истинных целях провокации проговорился посол Украины в Германии Андрей Мельник. Весьма эмоционально он потребовал от страны пребывания прекратить "выражать обеспокоенность" и "удвоить усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине".

По сути, ничего нового посол не сказал: Киев всегда усиливает обстрелы в Донбассе, когда хочет привлечь внимание Запада и добиться от него особого отношения. В данном случае речь о жгучем желании президента Зеленского, не выполнившего ни единого пункта договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в Париже, организовать новый саммит. Его советники уверены, что фотография с мировыми лидерами вместе с демонстрацией "силы украинского оружия" приподнимает падающий президентский рейтинг.

Кроме того, по мысли украинских наблюдателей, попытка спровоцировать народные республики, а в идеале - Россию, на асимметричный ответ создаст препятствия для запуска "Северного потока-2" и активизирует "международную поддержку". Ее киевский режим за минувший год в значительной степени растерял: западные СМИ в последнее время вспоминают об Украине только в контексте царящей там коррупции и деградации госинститутов, а DW, уже на фоне обострения в Донбассе, и вовсе заподозрила Зеленского в авторитарных, почти диктаторских замашках. Сама же курьезная ситуация, когда генштаб сознается в нарушении мирных договоренностей, министр обороны опровергает генштаб, а его опровергает предоставившее министру слово СМИ, указывает, что авторы провокации близки к "95-му кварталу".

Между тем

С 1 ноября в Киеве вводят жесткие карантинные ограничения. Об этом объявил мэр Виталий Кличко, не дожидаясь решения специальной комиссии, которая должна будет в пятницу рассмотреть эпидемиологическую обстановку в городе. Властям украинской столицы и так очевидно, что она существенно ухудшилась: за минувшие сутки в Киеве подтвердился 1451 случай новых заражений ковидом - для украинской столицы это максимальные показатели за последние полгода. С понедельника все школы Киева, в которые как раз возвращаются после каникул ученики, перейдут на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать, но только при условии стопроцентной вакцинации их сотрудников - в соответствии с требованиями карантина уровня "красной зоны".

Посещать кафе и рестораны, ходить в спортзалы, делать покупки в торговых центрах, заселяться в отели, решать вопросы в учреждениях соцзащиты и охраны труда смогут только граждане с сертификатом о прививке или с отрицательным результатом ПЦР-теста. Такие же правила вводятся для проезда на общественном транспорте: "специальные группы правоохранителей" готовятся устраивать выборочные проверки пассажиров. Доступ к массовым мероприятиям киевлянам без прививки будет закрыт.

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