В Киеве введут жесткий карантин с 1 ноября

Как сообщает портал Корреспондент.net, с понедельника все школы Киева, которые как раз возвращаются с каникул, переходят на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать только при условии стопроцентной вакцинации сотрудников - в соответствии с требованиями карантина уровня "красной зоны".
Посещать кафе и рестораны, ходить в спортзалы, делать покупки в торговых центрах, заселяться в отели, решать вопросы в учреждениях соцзащиты и охраны труда смогут исключительно граждане с сертификатом о прививке или с отрицательным результатом ПЦР-теста. Те же правила вводятся для проезда на общественном транспорте: "специальные группы правоохранителей" готовятся устраивать выборочные проверки пассажиров. Доступ к массовым мероприятиям киевлянам без прививки также будет закрыт.