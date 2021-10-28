В Киеве введут жесткий карантин с 1 ноября

С 1 ноября в Киеве вводят жесткие карантинные ограничения. Об этом объявил на брифинге мэр Виталий Кличко, не дожидаясь решения специальной комиссии, которая должна была в пятницу рассмотреть эпидемиологическую обстановку. Властям уже и так очевидно, что она ухудшилась: за минувшие сутки в Киеве подтвердился 1 451 случай новых заражений COVID-19 - для украинской столицы это максимальные показатели за последние полгода. При этом каждый день от коронавируса умирают около 50 человек, растет число госпитализаций.

Как сообщает портал Корреспондент.net, с понедельника все школы Киева, которые как раз возвращаются с каникул, переходят на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать только при условии стопроцентной вакцинации сотрудников - в соответствии с требованиями карантина уровня "красной зоны".

Посещать кафе и рестораны, ходить в спортзалы, делать покупки в торговых центрах, заселяться в отели, решать вопросы в учреждениях соцзащиты и охраны труда смогут исключительно граждане с сертификатом о прививке или с отрицательным результатом ПЦР-теста. Те же правила вводятся для проезда на общественном транспорте: "специальные группы правоохранителей" готовятся устраивать выборочные проверки пассажиров. Доступ к массовым мероприятиям киевлянам без прививки также будет закрыт.