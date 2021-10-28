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28.10.2021 21:36
Рубрика: Экономика

В Минфине назвали основные правила для ведения личного бюджета

Текст: Роман Маркелов
Как поменять свои привычки, научиться бережливости и ни в чем себе не отказывать: на эти вопросы 28 октября ответили ведущие эксперты от государства и бизнеса, а также популярные блогеры в прямом эфире фестиваля "ФинЗОЖ Fest". Мероприятие, посвященное принципам финансово здорового образа жизни, проходит на страницах информационно-просветительского сервиса моифинансы.рф в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"ФинЗОЖ Fest" продолжает традиции Всероссийской недели сбережений, организован Минфином в партнерстве с Банком России и приурочен к Всемирному дню сбережений, который проводится 31 октября.
Пять секретов финансовой безопасности

Открывая "ФинЗОЖ Fest", замглавы Минфина Михаил Котюков отметил, что от рационального потребления и долгосрочного планирования во многом зависит финансовое благополучие личного бюджета. Он посоветовал зрителям трансляции следить за своими тратами, откладывать часть доходов, отказаться от импульсивных покупок, но при этом не впадать в крайности.

По словам Котюкова, важно не только уметь сберегать, но и правильно распоряжаться сэкономленными деньгами: постепенно удлинять горизонт планирования и соблюдать правила финансовой безопасности. "Любые обещания высокого дохода должны нас настораживать. Какие подводные камни скрываются за обещаниями сверхрыночной доходности? Нет ли там повышенных рисков? Как правило, эти риски там есть. По-другому просто не может работать финансовый рынок", - сказал Котюков.

Отдельного внимания при формировании семейного бюджета, по мнению Котюкова, заслуживает и вопрос заимствований. "Мы берем чужие средства ненадолго, а отдаем свои и навсегда. При этом стоимость этих денег, величина процента - вопрос, который требует самого глубокого и серьезного изучения", - подчеркнул он.

Говоря о полезных лайфхаках для сбережений, Котюков предложил участникам "ФинЗОЖ Fest" чаще пользоваться мерами господдержки - налоговыми преференциями, вычетами, грантами, пособиями, субсидиями и льготами. "Много полезной и актуальной информации об этом есть на нашем портале моифинансы.рф. Призываю всех пользоваться этим ресурсом, буквально в ежедневном режиме", - сказал замглавы Минфина.

Спикеры "ФинЗОЖ Fest" обсудили самые актуальные темы "эпохи потребления": как и сколько можно сэкономить на услугах ЖКХ; что такое потребительский штраф и в каких случаях он положен; как маркетинговые уловки обманывают наше сознание; сколько карманных денег давать ребенку и нужна ли ему самостоятельность в финансовых решениях; как научиться зарабатывать на продаже ненужных вещей и превратить вырученные деньги в инвестиции и о многое другое.

Фото: istock
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Основная идея "ФинЗОЖ Fest" - в масштабах всей страны открыто поговорить о личных финансах, поделиться экспертным мнением и личным опытом о том, как формировать сбалансированный семейный бюджет и отказаться от вредных финансовых привычек, считает руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

"Мы говорим о разумном потреблении и сбережении. Эта тема достаточно объемная, поэтому мы проводим не точечное и разовое мероприятие, а целый цикл активностей для людей всех возрастов и разных интересов, в широком партнерстве с государством и бизнесом. Для нас самое главное - показать короткий, комфортный и правильный путь к финансовому здоровью, дать людям конкретные примеры того, как это может изменить их жизнь к лучшему", - подчеркнула она.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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