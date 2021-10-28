В Минфине назвали уровень госдолга регионов. Она составляет около 2,6 трлн рублей. Об этом рассказал первый замминистра финансов Леонид Горин. Его слова приводятся в отчете Счетной палаты.

По словам Горнина, эта сумма составляет примерно 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов в целом.

"Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне. В целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился", - отметил замминистра.

Горнин отметил, что в настоящее время только у двух регионов в стране госдолг полностью превышает доходы. Остальные имеют хорошо сбалансированный бюджет и растущие темпы роста доходов. Прирост к 2019 году составляет в целом плюс 20%.

Теперь важно добиться, как подчеркнул первый замминистра, чтобы эти доходы регионы направляли и на снижение госдолга.

Леонид Горнин также напомнил, что в нынешнем году проводилась реструктуризация долгов регионов по бюджетным кредитам, а 29 субъектов получили около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности.

"Рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Из этого следует, что уровень рыночного долга субъекта может расти только пропорционально росту собственных доходов", - пояснил Горнин.