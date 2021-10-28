Новости

В Южно-Сахалинске установили график работы детсадов в "нерабочие" дни 08:40
В Приморье увеличат число коек для лечения больных COVID-19 07:45
Роспотребнадзор дал советы, как вести себя после вакцинации от COVID 07:41
"Вашингтон" проиграл "Детройту", несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова 07:35
В Минфине назвали уровень госдолга регионов 07:27
Реабилитолог рассказал о "второй пандемии" в России 07:20
В Арктике обнаружены обломки судна-охотника за нацистскими шпионами 07:13
В Улан-Удэ экс-сотрудницу мэрии задержали по подозрению в получении взятки 07:04
Forbes: B-1 ВВС США отрабатывают удары по российскому флоту 07:02
В Хабаровске осудят прятавшегося 10 лет "наперсточника" 06:58
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции 06:18
Пульмонолог рассказал о главных признаках ковидного кашля 06:01
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 05:39
В Приамурье устроили флешмоб в поддержку врачей ковидного госпиталя 05:34
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 05:32
Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров" 05:11
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной 04:27
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди 03:59
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту 03:34
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 03:08
Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 07:27
Рубрика: Экономика

В Минфине назвали уровень госдолга регионов

Текст: Алексей Рыбин

В Минфине назвали уровень госдолга регионов. Она составляет около 2,6 трлн рублей. Об этом рассказал первый замминистра финансов Леонид Горин. Его слова приводятся в отчете Счетной палаты.

Фото: iStock
Названа страна с самым большим госдолгом

По словам Горнина, эта сумма составляет примерно 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов в целом.

"Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне. В целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился", - отметил замминистра.

Горнин отметил, что в настоящее время только у двух регионов в стране госдолг полностью превышает доходы. Остальные имеют хорошо сбалансированный бюджет и растущие темпы роста доходов. Прирост к 2019 году составляет в целом плюс 20%.

Теперь важно добиться, как подчеркнул первый замминистра, чтобы эти доходы регионы направляли и на снижение госдолга.

Леонид Горнин также напомнил, что в нынешнем году проводилась реструктуризация долгов регионов по бюджетным кредитам, а 29 субъектов получили около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности.

"Рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Из этого следует, что уровень рыночного долга субъекта может расти только пропорционально росту собственных доходов", - пояснил Горнин.

Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минфин Госфонды и контрольные органы Счетная палата

Главное сегодня

Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году