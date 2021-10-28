В МВД решили усилить защиту золотых приисков

В российских спецслужбах корреспонденту "РГ" рассказали, что готовятся мероприятия по усилению безопасности золотодобывающих приисков и контролю за выходящим "на-гора" драгоценным сырьем. Причины для такого усиления имеются - участились случаи хищения золота.

Так, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии полицией воровства на одном из золотых приисков в Якутии. Воровал тот, кто должен был прииск охранять, - местный охранник. По словам Ирины Волк, неочищенное золото он прятал в служебном помещении.

Накануне отпуска он решил вынести свои сокровища с предприятия. И в этот момент его с поличным задержали оперативники. Тайники он оборудовал в корпусе переносного аккумулятора и тубуса от пены для бритья. Оттуда полицейские извлекли более 2,8 килограмма золотосодержащего концентрата. По оценкам специалистов, примерная стоимость похищенного составляет более 11 миллионов рублей.