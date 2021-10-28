В продажу поступил российский смартфон дешевле 19 тысяч рублей

На российском рынке стартовали продажи смартфона AYYA T1, который предназначен как для корпоративных пользователей, так и для людей, которые заботятся о безопасности личных данных.

Отличительной особенностью AYYA T1 (он же "Трастфон") стала аппаратная кнопка, расположенная на левой грани устройства и блокирующая сбор данных камерами и микрофонами. При этом пользователь будет иметь доступ к остальным функциям смартфона - интернету, сообщениям, входящим звонкам.

Смартфон оснащен дисплеем с диагоралью 6,55 дюйма и разрешением HD+, двойной основной камерой (12 + 5 Мп), работает на процессоре MediaTek Helio P70 вместе с 4/64 Гб памяти. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Кроме того, в AYYA T1 встроен сканер отпечатка пальца, расположенный на задней панели, и модуль NFC для бесконтактных платежей, поддерживается одновременная работа двух SIM-карт. Аппарат доступен в корпусе черного и зеленого цветов.

Смартфон работает на базе Android 11 с предустановленным пакетом отечественного ПО, в будущем планируется выпуск версии под управлением отечественной операционной системы, говорится в сообщении компании "М.Видео-Эльдорадо", которая занимается продажей новинки совместно со "СмартЭкоСистема" (входит в состав "Ростеха").

Стоимость AYYA T1 составляет 18990 рублей.