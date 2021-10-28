В РФ активизируют работу по признанию советских дипломов соотечественников

Работа конференции "Как преодолеть неизбежность фиктивной регистрации, которой вынуждены пользоваться россияне и иностранцы" началась с присвоения "Форуму переселенческих организаций" имени его основателя и первого руководителя - Лидии Графовой.

- Мы как международное общественное движение Лидии Графовой постараемся оправдать возложение на нас её имени, - заявил, открывая конференцию, председатель исполкома Форума Евгений Бобров, - и продолжим работу по гуманизации миграционной политики и защите прав соотечественников.

Теперь "Форум переселенческих организаций" имени Лидии Графовой будет заниматься не только защитой прав соотечественников, мигрантов и лиц без гражданства, но и защищать пострадавших от межнациональных и вооружённых конфликтов, техногенных и природных катастроф.

"Форум переселенческих организаций" предложил простые и ясные способы решения миграционных проблем соотечественников - утвердить единый образец заполнения всех заявлений по любым миграционным вопросам, принять меры прокурорского реагирования за промедление или отказ в оказании миграционных услуг в подразделениях ГУВМ и в миграционных центрах.

Особую полемику и эмоции на конференции вызвала проблема непризнания в России иностранных дипломов и квалификаций, в частности, врачей и учителей. Назвав абсурдной отмену в 2020 году признания советских дипломов, Форум рекомендовал все же их признавать, хотя пока ничего не изменилось даже после соответствующего приказа Росздравнадзора о признании дипломов соотечественников из стран СНГ.

Приезжающие из стран бывшего СССР врачи и учителя по-прежнему обязаны пройти курсы переобучения и подтверждения дипломов за свои деньги.

- Скоро мы встречаемся с представителями Генпрокуратуры для решения этого вопроса, - заявил Евгений Бобров.

Как он подчеркнул, работа по признанию дипломов соотечественников, получивших их в СССР, продолжится.