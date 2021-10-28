В РФ появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе "Спутника V"

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На основе "Спутника V" в России появятся две интраназальных вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава центра им.Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".

Лицензия на производство одной из двух назальных вакцин продана научно-производственной компании полного цикла "Генериум".

"Они будут выпускать жидкие капли со стабилизатором. А мы будем производить назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея", - отметил Гинцбург.

Он уточнил, что у "Генериума" не будет исключительной лицензии. "И если кто-то захочет еще приобрести ее, то мы можем продать другим производителям, так как нашему институту это выгодно".