В российский прокат выходит триллер "Прятки" про сквоттеров

Компания "Про:взгляд" планирует 2 декабря выпустить в российский прокат триллер 2019 года "Прятки" (Hide And Seek) про сквоттеров. Это ремейк одноименной корейской картины (в оригинале Sum-bakk-og-jil).

Главный герой Ной (Джонатан Риз Майерс, "Выживальщик") живет в Нью-Йорке, в красивой квартире с идеальными женой и двумя детьми. Выясняется, что его брат пропал, и мужчина отправляется на поиски. Живет родственник в бедном районе, в доме со сквоттерами. Это люди, которые захватывают пустующие квартиры и бесплатно живут там годами. Ной прибыл в дом в белом пальто, побывал в грязной квартирке с непонятными надписями на стенах, поговорил с напуганной соседкой и отбыл в свой благополучный район. Вскоре в его доме начинают происходить странные вещи, слышатся шорохи, у всех начинаются неврозы и возникает ощущение, что брат собирается захватить всю жизнь героя, не только его квартиру.

В ролях также Джасинда Бэрретт, Мустафа Жакир, Джеффри Оуэнс, режиссер и автор сценария - Джоэль Мур.