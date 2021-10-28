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В российский прокат выходит триллер "Прятки" про сквоттеров

Новости
    28.10.2021, 09:53
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания "Про:взгляд" планирует 2 декабря выпустить в российский прокат триллер 2019 года "Прятки" (Hide And Seek) про сквоттеров. Это ремейк одноименной корейской картины (в оригинале Sum-bakk-og-jil).

Фото: iStock
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Главный герой Ной (Джонатан Риз Майерс, "Выживальщик") живет в Нью-Йорке, в красивой квартире с идеальными женой и двумя детьми. Выясняется, что его брат пропал, и мужчина отправляется на поиски. Живет родственник в бедном районе, в доме со сквоттерами. Это люди, которые захватывают пустующие квартиры и бесплатно живут там годами. Ной прибыл в дом в белом пальто, побывал в грязной квартирке с непонятными надписями на стенах, поговорил с напуганной соседкой и отбыл в свой благополучный район. Вскоре в его доме начинают происходить странные вещи, слышатся шорохи, у всех начинаются неврозы и возникает ощущение, что брат собирается захватить всю жизнь героя, не только его квартиру.

В ролях также Джасинда Бэрретт, Мустафа Жакир, Джеффри Оуэнс, режиссер и автор сценария - Джоэль Мур.

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