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28.10.2021 19:40
Рубрика: Экономика

В Счетной палате оценили расходы регионов на борьбу с пандемией

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
В Счетной палате (СП) оценили, сколько регионы потратили на борьбу с пандемией. Коронавирус существенно осложнил ситуацию в регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по предотвращению последствий пандемии. Они обошлись субъектам почти в 1,1 трлн рублей. Своевременная помощь правительства в 2020 году позволила покрыть большую часть этих расходов, однако не смогла предотвратить рост общего объема регионального долга. Как показал анализ СП, по итогам 2020 года он вырос на 380 млрд рублей и составил 2,5 трлн рублей.

"В целом меры правительства позволили существенно снизить негативное влияние экономических последствий, вызванных эпидемией, на состояние государственного долга регионов. В отсутствии этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше", - сообщил аудитор СП Алексей Саватюгин.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Объем дотаций на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов регионов составил 280 млрд рублей. При предоставлении "противоковидной помощи" не всегда в должной мере учитывались реально недополученные регионами доходы. В результате 49,3 млрд рублей были направлены регионам, не имеющим выпадающих доходов. 65,4 млрд рублей получили 24 региона с объемом выпадающих доходов в размере 29 млрд рублей. Остальные 165,3 млрд рублей были распределены между регионами, у которых сложились вдвое большие потери доходов.

Регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности не получили в необходимом объеме дотации на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов.

Экономика Казна Бюджеты регионов Госфонды и контрольные органы Счетная палата Пандемия коронавируса COVID-19

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