В Счетной палате оценили расходы регионов на борьбу с пандемией

"В целом меры правительства позволили существенно снизить негативное влияние экономических последствий, вызванных эпидемией, на состояние государственного долга регионов. В отсутствии этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше", - сообщил аудитор СП Алексей Саватюгин.
Объем дотаций на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов регионов составил 280 млрд рублей. При предоставлении "противоковидной помощи" не всегда в должной мере учитывались реально недополученные регионами доходы. В результате 49,3 млрд рублей были направлены регионам, не имеющим выпадающих доходов. 65,4 млрд рублей получили 24 региона с объемом выпадающих доходов в размере 29 млрд рублей. Остальные 165,3 млрд рублей были распределены между регионами, у которых сложились вдвое большие потери доходов.
Регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности не получили в необходимом объеме дотации на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов.