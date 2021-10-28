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28.10.2021 14:00
Рубрика: В мире

В Швейцарии опасаются нехватки товаров для подарков на Рождество

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие подарки на Рождество швейцарцам придется вычеркнуть из списка желаний. В настоящее время во всем мире существуют узкие места в поставках из-за высокого спроса и простаивающих судов. Судоходные компании беззастенчиво пользуются чрезвычайной ситуацией, чтобы еще больше поднять цены на перевозки.

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По данным журнала Blick, швейцарские отраслевые ассоциации ожидают проблемы в поставке ряда товаров. В их число входят игровые консоли, смартфоны, планшеты, принтеры, велосипеды, мебель, спортивная обувь, одежда, а также игрушки с высоким содержанием пластика и дерева.

В этой ситуации специалисты рекомендуют во избежание проблем позаботиться о подарках заранее. При заказе через интернет обращать внимание на сроки доставки, а также интересоваться предложениями региональных магазинов перед праздниками. Неплохой идеей считается пригласить друзей на званый обед.

Между тем в Швейцарии врачи бьют тревогу. Согласно исследованию компании Optik Schweiz, в этом году стало очевидно, что все больше людей имеют проблемы со зрением. В 2001 году более половины опрошенных подростков в возрасте от 16 до 24 лет заявили, что не пользуются помощью для зрения, а сегодня только 30 процентов могут это утверждать.

Медики объясняет эту тенденцию высокими требованиями все более визуально ориентированного мира. Особенно в школе и на тренировках эти требования к зрительному восприятию будут играть центральную роль.

В мире Европа Швейцария

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