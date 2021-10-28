В Совете Федерации наградили детей-героев

В Совете Федерации в восьмой раз чествовали детей и подростков, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Церемония традиционно проходит незадолго до Дня народного единства, но из-за пандемии ковида она второй год подряд была организована в формате телемоста.

Валентина Матвиенко гордится тем, что в нашей стране растут такие смелые молодые люди. Фото: http://council.gov.ru/

В 2021 году в Совфед поступило 183 представления от сенаторов, из 52 регионов, от МЧС и МВД. 109 наиболее отличившихся юных героев награждены памятной медалью "За проявленное мужество". "Спасение жизни другого человека - большой настоящий подвиг, и надо обладать невероятным мужеством, храбростью, смелостью, чтобы, невзирая на опасность, прийти на помощь тем, кто оказался в беде", - сказала председатель СФ Валентина Матвиенко, открывая церемонию. Она отметила, что далеко не каждый взрослый способен спасти человеческую жизнь, поэтому ее переполняет гордость за то, что в нашей стране растут такие смелые молодые люди. По ее мнению, награды - не только символ мужества, храбрости, но и хороший стимул, чтобы ребята стали примером для своих одноклассников и друзей.

Первым медаль получил девятилетний Данила Черенев из Кирова, который спас из кипятка одноклассницу Киру. В июле этого года на одной из улиц города прорвало теплосеть, бетонная плита провалилась в промоину вместе с девочкой. Оттуда ее за руку и вытянул Данила, который мгновенно сориентировался. Медаль третьекласснику лично вручил Герой России, глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

12-летний Константин Калинин из Улан-Удэ приехал навестить дедушку, который недавно перенес инсульт. Неожиданно к пожилому мужчине нагрянули нетрезвые соседи по общежитию и стали вымогать у него деньги. Костя дал отпор хулиганам, за что четверо взрослых стали избивать его. Мальчик успел вырваться и босиком добежал до ближайшего торгового центра, где ему удалось позвонить в полицию.

Многие истории детского героизма связаны со спасением утопающих. Пятиклассник Мансур Боев из Абакана гулял с друзьями на берегу канала, когда увидел, что двое детей пытаются выплыть, к ним на помощь пришла девочка, однако вскоре все трое начали тонуть. Мансур бросился в воду и помог выбраться на берег сначала девочке, а затем вернулся и вытащил поочередно из воды обоих мальчиков, один из которых уже находился под водой. Матвей Лемп и Артем Титов из Алтайского края заметили женщину с детьми, которых уносило речным потоком. Благодаря ребятам женщина и пятеро детей от 8 до 11 лет были спасены. А десятилетний Максим Тюрин из Нестерова в Рязанской области спас из проруби семилетнего мальчика. Он подобрался к нему по льду и за руки вытащил из воды.

16-летний Сергей Тетеревков из уральского села Чатлык спас шестерых детей из пожара. Ночью Сережа увидел, что полыхает соседский дом. Огонь уже охватил крышу и веранду, но парень влез через окно, разбудил малышей и вынес их по одному. Пламя распространилось и на следующий дом. Дверь оказалась заперта, на стук никто не отзывался. Тогда Сергей открыл засов двери и зашел внутрь уже второго горящего дома. Там он обнаружил спящих женщину и троих детей. В результате все остались живы. 13-летний Михаил Сычев из Ленинградской области вынес из горящего дома своего двухлетнего брата, при этом сам получил серьезные ожоги.

Семиклассница Анна Урбайтис в апреле спасла малышку от бродячих собак. Три бродячие собаки напали на пятилетнюю Олю, повалили ее и не давали подняться. Анна начала кричать на собак, отмахиваться от них палками и кидать камни. А Илья Бажура и Дмитрий Лазарев из Омской области не дали задохнуться младшеклассникам, которые катались с горки на Масленицу и оказались под снежным завалом.

"Пример - это лучшая форма воспитания. Поэтому ваши примеры, ребята, на вооружении всех сверстников, которые смотрят на вас, гордятся вами", - заявил Герой России, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Без любви к Отечеству, без истинного, а не квасного патриотизма, без гордости за своих людей не построить успешную страну, убеждена Валентина Матвиенко. "Мне нередко приходится встречаться с людьми, которые брюзжат: молодежь у нас не такая, дети у нас не такие. У нас замечательная молодежь, у нас замечательные дети. И сегодня мы просто гордимся тем, что у нас такие девчонки и мальчишки!" - заключила она.