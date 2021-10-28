В Совфеде детям-героям вручили медаль "За проявленное мужество"

В Совете Федерации наградили детей и подростков, спасших человеческие жизни в экстремальных ситуациях. Ребятам, которые стали победителями Всероссийского гражданско - патриотического проекта "Дети-герои", вручили специальную медаль Совфеда "За проявленное мужество".

Эта церемония традиционно проходит в преддверии Дня народного единства. В нынешнем году она состоялась в восьмой раз и была организована Советом Федерации при поддержке Минобороны России. Среди тех, кто поздравил ребят с заслуженной наградой, были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Герои России сенаторы Юрий Воробьев, Виктор Бондарев, Дмитрий Перминов и Александр Карелин, а также статс-секретарь военного ведомства Николай Панков.

Последний зачитал приветственное слово к ребятам министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Действия каждого из вас в чрезвычайной ситуации - это образец героического, высоконравственного поведения, сопряженного с огромным риском для собственной жизни. Надеюсь, что ваши добрые дела и искренняя благодарность за них станут отправной точкой на пути беззаветного служения Отечеству", - сказал в своем поздравлении Шойгу.

Министр также выразил уверенность, что для молодежи и всего общества героические поступки послужат надежным ценностным ориентиром, мощным стимулом к самосовершенствованию.

Шойгу особо отметил, что в этом году среди отличившихся ребят есть и юнармейцы. В критических обстоятельствах они успешно применили полученные знания и навыки, поспешив на помощь людям, попавшим в беду.