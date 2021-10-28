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28.10.2021 12:13
Рубрика: Власть

Верховный суд разрешил острые дискуссии в Сети

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России утвердил поправки в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". Вводятся более строгие правила: правоохранители должны доказывать умысел человека, разместившего на своей страничке в Сети "горячие" материалы.

"Не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 2801 или 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в новой редакции постановления.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По сути Верховный суд разрешил острые дискуссии в Сети. Если люди в горячих спорах ищут истину - это не преступление. Иногда как раз истина рождается в кипящих (не путать с кипучими) спорах. Преступление - намеренно идти в Сеть, чтобы кого-то оскорбить, унизить или заразить ненавистью и экстремизмом.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения пленума Верховного суда России направлены на совершенствование практики привлечения к ответственности за различные нарушения в информационной сфере.

"Прежде всего, речь об ответственности за распространение материалов экстремистского характера. В целом сегодня в УК и КоАП немало статей предусматривают ответственность именно за информационные правонарушения различного характера. В данном случае Верховный суд, помимо прочего, разбирает такой состав, как "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Это сравнительно новая норма УК, которая появилась в целях развития законодательства после внесения изменений в Конституцию", - пояснил Владимир Груздев.

Как обращает внимание пленум, в рамках рассмотрения дел по статьям УК 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", 282 "Возбуждение ненависти либо вражды" доказывать надо не только сам факт размещения в сети "Интернет" материалов, содержащих признаки неправомерной информации.

"Например, призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Также важно изучать общественную опасность деяния, в том числе устанавливать наличие умысла, выяснять мотив совершения соответствующих действий. Не всегда сам факт публикации запрещенных материалов говорит о том, что действия человека были противоправны. Он мог, скажем, сделать репост материалов с целью привлечь внимание и выразить свое отрицательное отношение к данным идеям. И хотя распространение экстремистских материалов запрещено, в некоторых случаях, как представляется, можно ограничиться их удалением", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в своих разъяснениях Верховный суд ориентирует правоприменителей на тщательное изучение всех обстоятельств дела: необходимо учитывать, в том числе форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней.

Фото: iStock
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"Надо обращать внимание на то, создан ли материал лично человеком или он распространяет чужой контент. Особо надо отметить, что суды при рассмотрении дел должны изучать содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации. В частности, совершал ли он действия, направленные на увеличение количества просмотров и расширение пользовательской аудитории. То есть продвигал ли он запрещенный контент. Или публикация является единичной и случайной на его страничке. На данные разъяснения Верховного суда должны опираться не только суды и правоохранители, но и судебные эксперты", - сообщил председатель Правления АЮР.

По сути, пленум прописывает основные направления для экспертных исследований. Проводить такие исследования должна экспертиза нового типа - медиаэкспертиза.

"Создание такой экспертизы и разработка методик для соответствующих исследований сегодня является насущной задачей для правового и медиасообщества. В целом внедрение в практику правовых позиций, заложенных в постановлении пленума Верховного суда, позволит значительно усовершенствовать систему привлечения к ответственности за правонарушения в информационной сфере и снять многие из существующих проблем", - подчеркнул Владимир Груздев.

Власть Право Гражданское право Общество СМИ и соцсети Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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