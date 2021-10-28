Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже 64 млн человек

Во Всероссийской переписи населения уже приняли участие 64 миллиона человек, сообщил глава Росстата Павел Малков.

"Это примерно 44 процента населения. Идем в графике", - подчеркнул он на заседании правительства. Электронной формой переписи воспользовались 17 миллионов граждан.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. Впервые она проходит в том числе в цифровом формате - до 8 ноября электронный переписной лист можно заполнить на портале госуслуг. Этой формой уже воспользовались президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.