Постановление правительства Вологодской области от 27 октября 2021 года № 1251 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 30 ноября 2021 года включительно.

2. Определить следующий режим работы организаций здравоохранения, находящихся на территории Вологодской области, в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (далее соответственно - Указ, нерабочие дни):

2.1 для государственных учреждений здравоохранения области:

30-31 октября и 5 - 7 ноября 2021 года - по режиму работы, установленному в государственном учреждении здравоохранения области для выходного дня;

1-3 ноября 2021 года - по режиму работы, установленному в государственном учреждении здравоохранения области для рабочего дня;

4 ноября 2021 года - по режиму работы, установленному в государственном учреждении здравоохранения области для нерабочего праздничного дня;

2.2 для иных организаций здравоохранения области - по режиму работы, установленному в соответствии с локальным нормативным актом организации, принятым в целях реализации Указа.

3. Организациям культуры, находящимся на территории Вологодской области, определить режим работы в соответствии с локальным нормативным актом, принятым организацией в целях реализации Указа.

4. На период нерабочих дней организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории области, осуществлять реализацию дополнительных общеразвивающих программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

5. На период нерабочих дней приостановить действие абзаца двенадцатого пункта 3 постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области".

6. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

6.1 в пункте 1 цифры и слова "31 октября 2021 года" заменить цифрами и словами "30 ноября 2021 года";

6.2 в абзаце девятом пункта 3 слова и цифры "с 08.00 до 24.00" заменить словами и цифрами "с 06.00 до 23.00";

6.3 в пункте 4:

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области:

обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

рекомендовать:";

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:

"- перевести не менее 50 процентов работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Вологодской области, на дистанционный режим работы при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности;

- освобождать от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).";

6.4 пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Деятельность организаций общественного питания (за исключением обслуживания при организации питания работников), а также организаций, осуществляющих деятельность, перечисленную в абзацах втором - шестом и девятом пункта 3 настоящего постановления, с 1 ноября 2021 года осуществляется при условии допуска совершеннолетних посетителей, имеющих документ, в том числе в электронном виде (QR-код с единого портала государственных услуг), подтверждающий вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, или документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня посещения соответствующих объекта и мероприятия.

Допуск совершеннолетних граждан на объекты и мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется после проведения сотрудниками организаций проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо иных документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям в документе, удостоверяющем личность.";

6.5 пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Обязать лиц в возрасте старше 60 лет не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, включая перемещение на личном транспорте в целях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

следования к месту проведения вакцинации, плановой госпитализации пациентов по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования;

следования к месту самоизоляции, включая перемещение на личном транспорте;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, включая перемещение на личном транспорте;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на вакцинированных лиц (лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции), а также на лиц, которые перенесли подтвержденную медицинской организацией новую коронавирусную инфекцию, и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

6.6 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Рекомендовать лицам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который обеспечивается по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

6.7 подпункт 8.21 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.21 совершеннолетних граждан при посещении ими с 1 ноября 2021 года организаций общественного питания (за исключением обслуживания при организации питания работников), санаторно-курортных организаций, пансионатов, спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, а также иных

объектов по проведению концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий, конгрессных и деловых мероприятий иметь документ, в том числе в электронном виде (QR-код с единого портала государственных услуг), подтверждающий вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, или документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня посещения соответствующих объекта и мероприятия.";

6.8 в абзаце седьмом пункта 10 слово и цифры "с 0.00" заменить словом и цифрами "с 23.00";

6.9 пункт 111 изложить в следующей редакции:

"111. Проведение профилактических мероприятий осуществляется в отношении совершеннолетних граждан в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (за исключением вакцинации, обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров отдельных категорий работников, а также углубленной диспансеризации перенесших COVID-19 пациентов) при условии наличия у граждан документа, в том числе в электронном виде (QR-код с единого портала государственных услуг), подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня посещения в указанных целях медицинской организации.";

6.10 абзац первый пункта 112 изложить в следующей редакции:

"112. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в амбулаторных условиях осуществляется при условии наличия у граждан документа, в том числе в электронном виде (QR-код с единого портала государственных услуг), подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня посещения в указанных целях медицинской организации, за исключением:";

6.11 абзац первый пункта 113 изложить в следующей редакции:

"113. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в стационарных условиях и условиях дневных стационаров осуществляется при условии наличия у граждан документа, в том числе в электронном виде (QR-код с единого портала государственных услуг), подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня посещения в указанных целях медицинской организации, за исключением:";

6.12 пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Департаменту образования области (Е.О. Рябова) обеспечить:

организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных организациях области, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

установление каникул с 30 октября по 7 ноября 2021 года для обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций области.";

6.13 пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Департаменту образования области (Е.О. Рябова), Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский), департаменту здравоохранения области обеспечить:

организацию образовательной деятельности в подведомственных учреждениях среднего профессионального образования с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

установление каникул с 30 октября по 7 ноября 2021 года для обучающихся подведомственных учреждениях среднего профессионального образования.";

6.14 пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области обеспечить:

организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных организациях, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

установление каникул с 30 октября по 7 ноября 2021 года для обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций области.";

6.15 в абзаце первом пункта 23 слова "(С.П. Бутаков)" исключить;

6.16 в пункте 232:

в абзаце первом слова "(С.П. Бутаков)" исключить;

в абзаце пятом слова "(С.П. Бутаков)" исключить;

6.17 дополнить пунктом 281 следующего содержания:

"281. Органам местного самоуправления области организовать для детей лиц, работающих в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", дежурные группы для присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.";

6.18 в пункте 321 слова "(В.Н. Артамонова)" исключить;

6.19 в пункте 33 слова "(С.В. Иванов)" исключить.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.В.Кувшинников







