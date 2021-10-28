Восемь украинских компаний выкупили доступную электроэнергию из РФ

Восемь украинских компаний выкупили всю доступную для импорта в ноябре электроэнергию из России. Об этом сообщила "Укрэнерго", выступившая организатором аукциона.

Как известно, ранее Национальная комиссия Украины вводила запрет на закупки электроэнергии из России, а также из Беларуси, однако он не был продлен после 31 октября.

Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара США, или 78 российских копеек).

Сообщается, что с 1 ноября Киев также возобновит импорт белорусской электроэнергии. Украинская госкомпания "Энергоатом" также уже приобрела 885 из 900 мегаватт доступной электроэнергии из соседней республики.