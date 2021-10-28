Врач рассказала о "вкусной" профилактики сезонного аффективного расстройства

Осенью-зимой наступает пора сезонных заболеваний, чаще всего - это насморк, простуда, грипп и ангина. Однако в последнее время многие люди стали испытывать сезонное аффективное расстройство.

- Это состояние, которое некоторыми называется осенней (или зимней) хандрой. Оно возникает из-за изменения количества солнечного света в холодное время года и увеличения уровня мелатонина, гормона сна, - рассказала aif.ru член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Проявляется оно снижением настроения, вялостью, сонливостью, перееданием, утратой работоспособности и интересов. Улучшения состояния при сезонном аффективном расстройстве можно добиться светотерапией или использованием ярких светильников.

Для профилактики чрезвычайно важно здоровое питание. В рационе должны содержаться витамин С (фрукты и овощи), витамин А (зеленые и желтые овощи, бобовые, рыба, печень, молочные продукты, яйца), витамин Е (растительные и животные жиры), витамин D (жирная рыба, жирные молочные продукты, грибы).