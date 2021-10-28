ВС разрешил освобождать по тяжелой болезни недисциплинированных заключенных

Пленум Верховного суда России разъяснил, что тяжелобольных осужденных надо освобождать от наказания вне зависимости от того, как долго они просидели в тюрьме или как себя ведут. Соответствующие поправки внесены в постановление "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания".

"При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, например, в связи с тем, что лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - сказано в документе.

Статья 81 УК РФ как раз говорит об освобождении от наказания в связи с болезнью. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. Перечень болезней, дающих право на освобождение, утвержден постановлением правительства страны.