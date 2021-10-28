ВС разрешил освобождать по тяжелой болезни недисциплинированных заключенных

Новости

Маск подтвердил, что хочет вложить деньги в полеты на Марс 14:50
СМИ: Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 14:37
Минобороны наращивает помощь регионам в борьбе с COVID-19 14:37
В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток 14:33
Путин обсудил подготовку к саммиту по климату в Глазго 14:18
Стали известны подробности побега бандита из психбольницы Астрахани 14:13
В Швейцарии опасаются нехватки товаров для подарков на Рождество 14:00
Бирюков: Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности 13:59
Спецпредставитель президента прокомментировал обвинения в адрес РФ по газу 13:57
Сечин: Переход к углеродной нейтральности не требует отказа от угля 13:51
В РФ появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе "Спутника V" 13:48
В Совфеде детям-героям вручили медаль "За проявленное мужество" 13:47
Судья из шоу "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от коронавируса 13:45
Песков: Пока решений об обязательной вакцинации от коронавируса нет 13:43
Бронирование в отелях и санаториях Крыма снизилось на 15 процентов 13:41
Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера со скандального фото у храма 13:40
Мужчины похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей 13:34
Патриарх Кирилл вручил Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского 13:33
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом 13:32
Песков назвал ответственных за введение QR-кодов на транспорте 13:31
В Аргентине изменят этикетки продуктов, грозящих ожирением 13:24
Песков объяснил избыточную смертность в России 13:20
Мишустин: Доставка товаров из иностранных интернет-магазинов ускорится 13:18
Путин и Лукашенко проведут Высший Госсовет 4 ноября 13:16
Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 13:50
Рубрика: Власть

ВС разрешил освобождать по тяжелой болезни недисциплинированных заключенных

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России разъяснил, что тяжелобольных осужденных надо освобождать от наказания вне зависимости от того, как долго они просидели в тюрьме или как себя ведут. Соответствующие поправки внесены в постановление "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, например, в связи с тем, что лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - сказано в документе.

Правительство прописало правила блокировки телефонов в тюрьмах

Статья 81 УК РФ как раз говорит об освобождении от наказания в связи с болезнью. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. Перечень болезней, дающих право на освобождение, утвержден постановлением правительства страны.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Уголовное законодательство Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать