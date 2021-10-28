ВС разрешил освобождать по тяжелой болезни недисциплинированных заключенных

"При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, например, в связи с тем, что лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - сказано в документе.
Статья 81 УК РФ как раз говорит об освобождении от наказания в связи с болезнью. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. Перечень болезней, дающих право на освобождение, утвержден постановлением правительства страны.