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28.10.2021 20:00
Рубрика: Экономика

ВШЭ оценила практику социальной продовольственной помощи населению

Текст: Валерий Львов
Институт социальной политики НИУ ВШЭ провел исследование международного опыта применения социальных сертификатов для малоимущих групп граждан и перспектив введения их в нашей стране. Итоги этого исследования обсудили в рамках круглого стола - эксперты разобрали актуальный международный опыт, оценили возможные сценарии реализации таких программ в России.

Необходимость задействования адресной продовольственной помощи малоимущему населению обсуждается уже продолжительное время на всех уровнях. Не только во власти, но и в обществе. Уже принят ряд программ, как в столице, так и в регионах, обеспечивающих доступность необходимых продуктовых наборов малоимущим гражданам. Но активно заговорили об электронных продовольственных сертификатах как механизме социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, только в конце февраля 2021 года. На встрече с руководителями фракций Государственной Думы, обсуждая предложение ввести в магазинах продовольственные сертификаты президент Владимир Путин заявил: "Точно совершенно подумать над этим можно", заметив при этом, что у данной программы есть и плюсы, и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать.

Как сообщают СМИ, в пользу введения продовольственных сертификатов для нуждающихся в социальной защите граждан высказывались и Счетная палата, и Минпромторг РФ.

Проведенное ВШЭ исследование показало, что применение адресной социальной продовольственной помощи окажет поддержку не только малоимущим домохозяйствам, но, что не менее важно, и региональным производителям. По оценкам исследователей, занимающихся аграрной экономикой, продовольственные сертификаты позволят косвенно расширить объем поддержки сельского хозяйства на 20%. Помимо этого, по данным ВШЭ, социальные сертификаты будут способствовать увеличению потребления продуктов, наиболее важных с точки зрения пищевой ценности.

Проводившие исследования эксперты также пришли к выводу: реализация программы электронных социальных сертификатов в масштабах государства повысит платежеспособный спрос, будет способствовать развитию смежных отраслей, а также увеличит налоговые поступления в бюджет. Согласно экспертным оценкам, на 1 рубль роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 рубля прироста ВВП и 3,08 рублей прироста в экономике в целом.

"В условиях роста темпов инфляции и стагнации реальных денежных доходов формируется запрос на гарантию доступа наиболее уязвимых слоев населения к базовому набору продуктов и товаров, необходимых для поддержания минимального стандарта потребления. Альтернативой политике регулирования цен является введение в обращение на регулярной основе социальных сертификатов для приобретения такого рода базовых товаров", - заявил Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ.

Проект по предоставлению помощи в виде электронных социальных сертификатов пенсионерам и многодетным семьям в октябре 2013 года запустило правительство Москвы. В 2018 году началась реализация программы по предоставлению помощи социально незащищенным гражданам в Ульяновской области.

Электронные социальные сертификаты являются выгодной и удобной альтернативой продовольственным наборам - традиционной форме продовольственной помощи населению. Пользуясь соцсертификатами, потребители могут выбрать, когда и какие продукты приобрести с помощью социальных дотаций.

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