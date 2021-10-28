Xiaomi представила дешевый и мощный Redmi Note 11

Компания Xiaomi презентовала новые смартфоны линейки Redmi Note 11, в которую вошли три модели. Это базовая Redmi Note 11 и две продвинутые - Redmi Note 11 Pro и Pro+.

Redmi Note 11 оснашен LCD-экраном 6,6 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц (варьируется в зависимости от типа контента). Модель базируется на чипе MediaTek Dimensity 810 5G, имеет 4, 6 или 8 Гб оперативной памяти, а также 128 или 256 Гб постоянной.

Аккумулятор Redmi Note 11 имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку через USB-C на мощности 33 Вт. Основная камера получила разрешение 50 Мп, ультраширокоугольный модуль - 8 Мп.

Стоимость Redmi Note 11 на рынке Китая будет начинаться от 1199 юаней, или около 13200 рублей.

Старшие модели Redmi Note 11 Pro и Pro+ имеют весьма схожие характеристики. Оба оснащены AMOLED-дисплеями 6,6 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также частотой дискретизации 360 Гц. Основной модуль камеры производства Samsung имеет разрешение 108 Мп, широкоугольный - 8 Мп, макро - 2 Мп. Также Redmi Note 11 Pro и Pro+ имеют фронтальную камеру на 16 Мп.

Объем оперативной памяти в обеих старших моделях составляет 6/8 Гб, постоянной - 128/256 Гб. Заявлена поддержка 5G, NFC, Wi-Fi 6. В смартфонах также установлена батарея на 5160 мАч, при этом версия Pro поддерживает зарядку на мощности 67 Вт, а Pro+ заряжается на мощности 120 Вт (адаптеры будут в комплекте).

Младший Redmi Note 11 Pro обойдется покупателям в 1799 юаней (19800 рублей), а Pro+ будет стоить 1999 юаней (22000 рублей).