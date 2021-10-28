За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить

Незаконный оборот метанола и продукции на его основе должен караться в уголовном порядке. Как сообщили в ТАСС, МВД России предлагает внести такую ответственность в уголовный кодекс. Эта инициатива связана с участившимися случаями смертельных отравлений контрафактными алкогольными напитками, изготовленными на основе метанола.

Напомним, с июля по октябрь от употребления метанолсодержащей жидкости скончались 56 человек.

Возможно, уголовная ответственность будет приравнена к отравлению, то есть - к умышленному убийству. Срок наказания будет зависеть от количества пострадавших людей, особенно - погибших. Вероятно, речь пойдет в том числе и о пожизненном заключении.

Для контроля над производством метанола и метанолсодержащих жидкостей, хранения, перевозки и реализации этой продукции предложено организовать специальный орган в химической промышленности. И создать реестр лиц, связанных с производством и оборотом метанола.