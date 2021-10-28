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28.10.2021 16:50
Рубрика: Власть

Захарова: Силовики Киева сознательно идут на обострение в Донбассе

Текст: Марина Алешина

Обстановка в Донбассе может резко ухудшиться, поскольку украинские силовики идут на сознательное обострение, нарушая режим прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя наступление украинских силовиков на поселок Старомарьевка.

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"Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня", - отметила Захарова. По ее словам, Киев также игнорирует запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю и координации.

Во вторник в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские военные попытались занять Старомарьевку в Тельмановском районе.

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