Захарова: Запад сам отгораживает себя от России

Новости

Маск подтвердил, что хочет вложить деньги в полеты на Марс 14:50
СМИ: Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 14:37
Минобороны наращивает помощь регионам в борьбе с COVID-19 14:37
В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток 14:33
Путин обсудил подготовку к саммиту по климату в Глазго 14:18
Стали известны подробности побега бандита из психбольницы Астрахани 14:13
В Швейцарии опасаются нехватки товаров для подарков на Рождество 14:00
Бирюков: Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности 13:59
Спецпредставитель президента прокомментировал обвинения в адрес РФ по газу 13:57
Сечин: Переход к углеродной нейтральности не требует отказа от угля 13:51
В РФ появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе "Спутника V" 13:48
В Совфеде детям-героям вручили медаль "За проявленное мужество" 13:47
Судья из шоу "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от коронавируса 13:45
Песков: Пока решений об обязательной вакцинации от коронавируса нет 13:43
Бронирование в отелях и санаториях Крыма снизилось на 15 процентов 13:41
Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера со скандального фото у храма 13:40
Мужчины похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей 13:34
Патриарх Кирилл вручил Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского 13:33
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом 13:32
Песков назвал ответственных за введение QR-кодов на транспорте 13:31
В Аргентине изменят этикетки продуктов, грозящих ожирением 13:24
Песков объяснил избыточную смертность в России 13:20
Мишустин: Доставка товаров из иностранных интернет-магазинов ускорится 13:18
Путин и Лукашенко проведут Высший Госсовет 4 ноября 13:16
Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 14:14
Рубрика: В мире

Захарова: Запад сам отгораживает себя от России

Текст: Марина Алешина
На Смоленской площади не согласны с заявлениями, будто Россия отгораживается от Запада "железным занавесом". Все происходит ровно наоборот - об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая по видеосвязи на Международном форуме русскоязычных вещателей.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Многие говорят, что Москва вновь выстраивает вокруг себя некий железный занавес. Почему вновь и почему мы? Совершенно непонятно. Не вдаваясь в исторические дебри, я хотела бы сказать, что все наоборот. Это коллективный Запад себя отгораживает и от большинства (в количественном показателе), и от правового сегмента заборами репрессивных мер, непротиводействия этим мерам и, к сожалению, поощрения дезинформации", - цитирует Захарову ТАСС.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Западу не нравится развитие России

В качестве примера она привела нарушения прав российских журналистов и СМИ за рубежом, которые отслеживают наши дипломаты. "Если мы не будем фиксировать это каждый раз, то через полгода, когда наши западные партнеры будут готовить обзорные доклады и выступать на конференциях, нам скажут, что этого не было и нам все привиделось, - отметила Захарова. - Мы задействуем наши дипломатические каналы вплоть до уровня министра иностранных дел". Интересы русскоязычных вещателей также отстаивают другие органы исполнительной и законодательной власти РФ, заключила дипломат.

В мире Европа В мире США Правительство МИД

Главное сегодня

В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину