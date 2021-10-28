Захарова: Запад сам отгораживает себя от России

На Смоленской площади не согласны с заявлениями, будто Россия отгораживается от Запада "железным занавесом". Все происходит ровно наоборот - об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая по видеосвязи на Международном форуме русскоязычных вещателей.

"Многие говорят, что Москва вновь выстраивает вокруг себя некий железный занавес. Почему вновь и почему мы? Совершенно непонятно. Не вдаваясь в исторические дебри, я хотела бы сказать, что все наоборот. Это коллективный Запад себя отгораживает и от большинства (в количественном показателе), и от правового сегмента заборами репрессивных мер, непротиводействия этим мерам и, к сожалению, поощрения дезинформации", - цитирует Захарову ТАСС.

В качестве примера она привела нарушения прав российских журналистов и СМИ за рубежом, которые отслеживают наши дипломаты. "Если мы не будем фиксировать это каждый раз, то через полгода, когда наши западные партнеры будут готовить обзорные доклады и выступать на конференциях, нам скажут, что этого не было и нам все привиделось, - отметила Захарова. - Мы задействуем наши дипломатические каналы вплоть до уровня министра иностранных дел". Интересы русскоязычных вещателей также отстаивают другие органы исполнительной и законодательной власти РФ, заключила дипломат.