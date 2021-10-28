Замглавы МИД рассказал о переговорах с ЕС по сертификатам о вакцинации

Процесс взаимного признания российских и европейских сертификатов о вакцинации продвигается. Об этом журналистам в кулуарах XIV Евразийского экономического форума рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Процесс идет, он начался еще летом, но есть целый ряд вопросов, которые еще требуют уточнения, но этот процесс запущен. Надеемся, что он получит хорошую динамику", - заявил он.

Панкин затруднился сказать, ускорит ли взаимное одобрение сертификатов признание вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Наверное, признание ВОЗ могло бы помочь, хотя, как я понимаю, признание китайских вакцин не сильно помогло в признании их сертификатов (в Евросоюзе) и росту китайского туризма", - отметил он.

При этом, по словам замглавы МИД, признание отечественной вакцины ВОЗ может затянуться, "потому что никто никого не обязывает". "ЕМА не берет обязательства в течение какого-то срока после получения документов выдать (разрешение) вам, - сказал Панкин. - Политика присутствует, но есть сугубо и рабочие моменты, инспекция не для нас придумана, все проходили через это. Другое дело, кто-то быстрее".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Главной темой форума в этом году стала "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".