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28.10.2021 12:35
Рубрика: Экономика

Замглавы МИД рассказал о переговорах с ЕС по сертификатам о вакцинации

Текст: Елена Березина (Верона)

Процесс взаимного признания российских и европейских сертификатов о вакцинации продвигается. Об этом журналистам в кулуарах XIV Евразийского экономического форума рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Процесс идет, он начался еще летом, но есть целый ряд вопросов, которые еще требуют уточнения, но этот процесс запущен. Надеемся, что он получит хорошую динамику", - заявил он.

Панкин затруднился сказать, ускорит ли взаимное одобрение сертификатов признание вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Наверное, признание ВОЗ могло бы помочь, хотя, как я понимаю, признание китайских вакцин не сильно помогло в признании их сертификатов (в Евросоюзе) и росту китайского туризма", - отметил он.

При этом, по словам замглавы МИД, признание отечественной вакцины ВОЗ может затянуться, "потому что никто никого не обязывает". "ЕМА не берет обязательства в течение какого-то срока после получения документов выдать (разрешение) вам, - сказал Панкин. - Политика присутствует, но есть сугубо и рабочие моменты, инспекция не для нас придумана, все проходили через это. Другое дело, кто-то быстрее".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Главной темой форума в этом году стала "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство МИД Вакцинация от коронавируса Россия и Евросоюз

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