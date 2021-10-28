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28.10.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Замглавы МИД рассказал о процедуре сертификации "Северного потока-2"

Текст: Елена Березина (Верона)
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Сертификацию "Северного потока-2" замглавы МИД РФ Александр Панкин прокомментировал журналистам в кулуарах XIV Евразийского экономического форума.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Первая нитка "Северного потока-2" заполнена техническим газом

"Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время и время это может продлено, - заявил он. - Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Экология в чистом виде - будет ли угроза Северному морю, акваториям - вопрос давно пройденный, иначе бы он ("Северный поток-2" - "РГ") не прокладывался".

По словам Панкина, поскольку все заинтересованные страны одобрили проект, про экологическую угрозу "надо забыть, тем более "Северный поток-1" рядом лежит".

"Это борьба с российским газом или борьба с маршрутом? - вопрошает замглавы МИД. - Если борьба с российским газом, то по этой логике газ вообще не должен попадать на рынок. А если это борьба с маршрутом, то почему более дешевая дорога не должна использоваться?"

Как ранее писала "РГ", на сертификацию "Северного потока-2" по законам Евросоюза может уйти до четырех месяцев с момента подачи заявки. По данным Федерального сетевого агентства Германии, полный пакет документов от компании - оператора газопровода Nord Stream 2 AG на сертификацию поступил 13 сентября, решение будет вынесено до 8 января 2022 года. Еще 2-4 месяца может понадобиться на оценку проекта Еврокомиссией, и еще два месяца после этого может уйти на принятие окончательного решения Федеральным сетевым агентством Германии. В результате максимальный срок рассмотрения заявки - 10 месяцев.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Главной темой форума в этом году заявлена "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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