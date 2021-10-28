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28.10.2021 20:09
Рубрика: Происшествия

Заработал запрет на звонки из тюрем и СИЗО

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
В стране заработал запрет на нелегальные звонки заключенных из колоний и СИЗО. Это означает, что вступило в силу специально принятое по этому поводу постановление Правительства РФ (15 окт. 2021 г. N 1751).
Это один из самых распространенных в прошлом способов доставки телефонов в зоны. Теперь для этого чаще используют дроны и арбалеты. Фото: photoxpress Это один из самых распространенных в прошлом способов доставки телефонов в зоны. Теперь для этого чаще используют дроны и арбалеты. Фото: photoxpress
Это один из самых распространенных в прошлом способов доставки телефонов в зоны. Теперь для этого чаще используют дроны и арбалеты. Фото: photoxpress

Почему понадобилось такое постановление? Ведь запрет заключенным пользоваться в камерах сотовой связью был всегда - с момента, как эта связь стала доступна населению. Но его легко обходили. Мобильники для зэков проносили в камеры недобросовестные адвокаты, коррумпированные сотрудники. Звонили обитатели камер не только родным. Они угрожали жертвам и свидетелям. А потом в камерах и вообще расплодились кол-центры по вымогательству денег у населения.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Надо было принимать меры. В марте нынешнего года президентом РФ был подписан закон. Он обязывал сотовых операторов прекращать по требованию ФСИН "оказание услуг связи в случаях выявления фактов использования их подозреваемыми и осужденными на территории исправительного учреждения". Документ устанавливает порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи. По нему, руководитель колонии или СИЗО должен не позднее 24 часов с момента выявления факта звонка со своей территории "принять решение о необходимости прекращения оказания услуг связи по этим абонентским номерам". Решение немедленно поступает операторам связи. У оператора есть трое суток.

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