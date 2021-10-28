Жилье приспособят к потеплению климата

Потепление климата может привести к изменению расчетов по отоплению жилых домов, работы ливневой канализации и к усилению защиты от ветра, считают эксперты. Однако внешне эти изменения вряд ли будут заметны обычному жителю.

Недавно Минстрой утвердил план адаптации к изменениям климата в сферах строительства и ЖКХ. Предполагается, в частности, создать отраслевой аналитический центр по этим вопросам, базу данных о влиянии изменений климата, а к сентябрю 2022 года разработать меры финансовой поддержки укрепления коммунальной инфраструктуры.

Основные погодно-климатические риски, отмечается в приказе - это более частое появление смерчей, сильного ветра, ливней, аномальных температур. Это может привести к увеличению аварийных ситуаций, нехватке воды, нарушить экономику коммунальных предприятий.

Приказ Минстроя направлен на постепенное приспособление к изменениям климата и предотвращение аварийных ситуаций, отмечает профессор МГСУ Вячеслав Ильичев. С точки зрения жителей жилые дома вряд ли существенно изменятся. Современные здания рассчитаны примерно на столетие эксплуатации и приспособлены к перепадам температур в 60-70 градусов (допустим, от -35 зимой до +35 летом). Потепление климата на 2-3 градуса ощутимо для животного и растительного мира, но незначительно для зданий. Однако в связи с этим необходимо пересчитать нормативы по отоплению, отмечает он: например, сколько топлива должно быть запасено на зиму. Могут быть изменены нормы прокладки трубопроводов - раз грунт промерзает меньше, водопроводные или канализационные трубы могут быть ближе к поверхности земли. Из-за сильных ветров должны быть усилены линии электропередач, мачты и башни, придется внимательнее следить за состоянием ливневой канализации. Самая серьезная проблема - таяние вечной мерзлоты, считает Ильичев. Необходимо будет укреплять тысячи зданий, построенных когда-то на замерзшем грунте, изменять нормы проектирования для ряда регионов.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что одной из первоочередных задач станет реконструкция ливневой канализации. Она не рассчитана на экстремально большие объёмы дождевой воды, поэтому целесообразно иметь возможность направлять часть дождевого стока на коммунальные очистные сооружения. Иначе города будут систематически подтапливаться, а загрязнения улиц и промплощадок будут без очистки попадать в водоемы. Кроме того, дефицит питьевой воды потребует строительства опреснительных станций и увеличения запасов пресных вод. Такие проекты уже заложены в перечне инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению "Экология", добавляют в РАВВ.

Изменение климата - это не просто потепление, а расширение диапазона возможных температур, считает гендиректор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов. Здания должны быть готовы и к экстремальной жаре, и к холоду. Изменение различных норм и правил - дело не одного года, отмечает он. В ближайшие пару лет эксперты будут изучать этот вопрос, новое регулирование может появиться к 2025-2026 году, еще несколько лет уйдет на возведение сооружений по новым правилам. Однако ситуацию может резко изменить технологический прорыв, резкое удешевление каких-либо конструкций.

Потепление климата может повлечь изменение стандартов проектирования, требования к нагрузкам на конструктивные элементы, отмечает операционный директор MD Facility Management Борис Мезенцев. Эти изменения могут быть невидимы для покупателей квартир, они не означают, что, например, не будут устанавливаться системы отопления. Могут измениться отдельные материалы или конструкции зданий, говорит заместитель гендиректора "Унистрой" Искандер Юсупов. Например, для уменьшения нагрева в фасадах применяются материалы с отражающими свойствами, в окнах - энергоэффективные стекла, появляются регуляторы нагрева помещений, в квартирах чаще устанавливаются кондиционеры.

Следует пересмотреть требования к кровлям, ограждающим и светопрозрачным конструкциям: они должны выдерживать большие ветровые нагрузки, считает руководитель отдела авторского надзора Градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" Илья Бузик. Могут быть организованы дополнительные водоотводы на зданиях и во дворах. "Для районов с повышенными рисками затопления, схода селей, выхода рек из берегов (например, в Сочи или на Кавказе) нужно ввести дополнительные требования к архитектурно-планировочным решениям - поднять отметку входных групп, обязательно сделать нежилым первый этаж здания, а также перенести инженерию, ИТП и другие объекты из подвальных помещений на технический, неподтопляемый этаж", - считает он. Кроме того, должно быть скорректировано размещение инженерных сетей: они не должны подвергаться разрушению из-за подмывов, подтоплений и просадок. Эту задачу можно решить путем устройства водоотводов, дренажей. А сами конструкции сетей должны стать более "гибкими", что позволит избежать разрушений при локальных смещениях и деформациях.

Потепление позволит применять конструкции, разработанные для южных регионов (со сниженными требованиями к защите от холода, но с дополнительными мерами защиты от перегрева), в регионах с более холодным климатом, добавляет директор направление "Инжиниринг" Группы компаний SRG Алексей Ефанов.

Есть огромное количество жилого фонда, построенного в других климатических условиях, отмечает директор проектов КБ "Стрелка" Екатерина Малеева. Сносить это жилье и строить новое - очень вредно для экологии, так как строительная отрасль и, в частности, производство бетона - источник огромного количества парниковых газов, непосредственно влияющих на изменение климата. Главная задача - адаптация жилья к новым условиям. К примеру, для решения проблемы подтопления городов после экстремальных ливней нет смысла увеличивать накопительные резервуары или пропускную способность труб, отмечает Малеева. Есть более гибкие решения. Например, неразумно делать набережные рек бетонными и очень жесткими. Более эффективный метод - создавать природные зеленые территории, которые поглощают лишнюю влагу, позволят воде приходить и уходить.