Жириновский предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против прививок от коронавируса.

В эфире "Радио России" политик высказал мнение, что у большинства умерших от COVID якобы вакцинированных россиян были поддельные справки о прививках.

"Если хоть кто-то занимает позицию против прививки - вплоть до уголовного наказания!" - заявил Жириновский. В связи с этим он напомнил, что в Уголовном кодексе России есть 236 статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По его оценке, следует жестко наказывать, если нарушение таких правил повлекло по неосторожности массовое заболевание людей. Статья УК, о которой идет речь, предполагает пять-семь лет лишения свободы, напомнил Жириновский. Он возмутился, что по ней еще никто не наказан.

Он также раскритиковал россиян, которые поехали на курорты в нерабочие дни. И призвал усилить режим самоизоляции.