Более 300 новых фестивальных мультфильмов можно будет посмотреть онлайн

В Международный день анимации, 28 октября, начал свою работу юбилейный XV Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). Он продлится до 8 ноября и проходит в онлайн-формате. Смотреть мультфильмы можно в любом регионе России. А офлайн-часть перенесена в связи с пандемией на декабрь. Даты - с 1 по 15 декабря, место проведения - Москва. Для зрителей подготовили программу премьер полнометражных мультфильмов из Франции, Нидерландов, Чехии и Японии. Также планируют провести ряд встреч с художниками-аниматорами, лекцию Юрия Борисовича Норштейна о куклах, мастер-классы и другие мероприятия.

Но пока речь только об онлайне. С 28 октября по 8 ноября на платформе multfest.online Большой фестиваль мультфильмов показывает 350 авторских мультфильмов со всего мира. Посетители платформы могут принять участие в более 20 конференциях с российскими и зарубежными участниками конкурсной программы, которые проводят программные директора БФМ Дина Годер и Маша Терещенко.

Конкурсов на БФМ 2021 два - международный и национальный, каждый судит отдельное жюри. Из более полутора тысяч заявок со всего мира экспертный совет отобрал две сотни лучших. В конкурсной программе есть несколько номинаций - студенческие фильмы, мультсериалы, мультфильмы для детей и другие.

Фестиваль гордится тем, что в рамках профессиональной программы сможет показать зрителям фильмы звезд анимации мирового уровня. Вот лишь несколько примеров. Джоанна Куинн - британская художница возвращается в мир анимации после многолетнего перерыва с фильмом "Дела искусства". В фильме эксцентричная героиня Берил, уже полюбившаяся зрителям по предыдущим фильмам Джоанны, решает заняться современным искусством, но не знает с чего начать. Японский художник Кодзи Ямамура представляет свой новый фильм "Полярный медведь скучает". Ямамура - звезда японской авторской анимации, его предыдущие фильмы получали Гран-при таких киносмотров как Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, "Анимафест" в Загребе, а также были номинированы на "Оскар". Российский художник Иван Максимов покажет свой новый фильм "О, неет!" - сборник маленьких смешных сюжетов про неловкие ситуации. Максимов - не только автор полюбившихся многим заставок на MTV и многократный номинант премий "Ника" и "Золотой орел", но и обладатель "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля.

В специальном блоке, приуроченном к 15-летию фестиваля - десять полнометражных фильмов разных жанров - от документальной анимации до музыкальных фантазий. Во внеконкурсном показе - несколько программ. Есть две программы документальной анимации. В них, к примеру, лента "Воспоминание, воспоминание" французского режиссера Бастьена Дюбуа, снятая по воспоминаниям его дедушки об алжирской войне. Фильм уже номинирован на премию "Сезар". БФМ покажет фильм Дюбуа в составе документальной программы "Личные истории". Вторая программа неигрового кино - "То, что нас тревожит" - посвящена таким актуальным темам как экология, миграция, бездомность и другим. "За забором" - собрание мультфильмов о душевном и ментальном здоровье; анимация из проволоки о буднях ПНИ, бумажно-пластилиновая зарисовка о биполярном расстройстве и кукольная история о школе, куда приходит мальчик с аутизмом.

Программу мультфильмов на тему феминизма "Только для женщин" БФМ делает не в первый раз. Один из важных фильмов программы в этом году - анимационный джем студенток киношколы в Лодзи, призывающих к солидарности с польскими женщинами, противостоящими новому закону против абортов.

Еще есть программа "Новая израильская анимация" - в честь 30-летия дипломатических отношений между Россией и Израилем. Она составлена из самых новых короткометражек, только что начавших движение по фестивалям. Среди этих фильмов - как работы известных профессионалов, так и студенческие дипломы.

Следует отметить, что фестиваль составляет программы не только по темам, но и с учетом возрастного рейтинга. В российской конкурсной программе "6+" дети могут посмотреть мультфильмы о дружбе девочки и Тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком, и многое другое. А в программе "12+" - мультфильм-зарисовку о настоящем романтике, работающем охранником в ЗАГС, переложение стихотворение Анны Ахматовой на язык анимации и клип на новую песню группы "Мумий-Тролль".

350 авторских мультфильмов со всего мира покажут онлайн

Также фестиваль предложит зрителям ретроспективу Марии Муат. В этом году режиссеру-аниматору одной из самых ярких звезд в плеяде отечественных художниц-кукольниц исполнилось 70 лет. Муат начинала как режиссер кукольного театра, училась в ГИТИСе у легендарного Сергея Образцова, а потом ушла в кино - ее авторству принадлежат циклы сказок о дядюшке АУ, "КОАПП", фильм "Влюбчивая ворона" и многие другие. В постсоветские годы Мария участвовала в знаменитых британских проектах, где особенно ценилось мастерство российских кукольников: в шекспировском цикле она сняла одну из лучших комедий - "Двенадцатую ночь", в "Сказках народов мира" - арабскую легенду "Корона и скипетр". В 2007 году в судьбе Муат произошёл важный поворот: она организовала анимационную студию "Пчела", которая и по сей день остаётся важнейшим трамплином в мир для мастеров российской авторской анимации.

Как смотреть

Более 30 мультфильмов, созданных на самых известных российских студиях, можно увидеть на платформе multfest.online бесплатно после регистрации - отличный способ целых 12 дней смотреть мультфильмы всей семьей по одному билету. Также у зрителей есть возможность купить доступ ко всем программам фестиваля онлайн за 890 рублей до 2 ноября и за 590 рублей - со 2 по 8 ноября. Для профессионалов в области анимации, студентов, многодетных семей и инвалидов предусмотрены льготные билеты.