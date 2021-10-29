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29.10.2021 14:30
Рубрика: Общество

50 лет спустя Китай по-прежнему привержен продвижению дела ООН

50 лет назад Генеральная Ассамблея /ГА/ ООН проголосовала за восстановление всех законных прав КНР в ООН, что открыло новую эпоху в двустороннем взаимодействии.
Фото: Синьхуа Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа

На протяжении последних 50 лет Китай оказывал полную поддержку делу ООН, отстаивал цели и принципы Устава ООН, играл конструктивную и все более важную роль в международных делах и вносил большой вклад в дело мира и развития во всем мире.

По случаю 50-й годовщины восстановления своего законного места в ООН Китай пообещал продолжить выстраивать мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие, защищать международный порядок и обеспечивать общественные блага.

Выбор истории.

25 октября 1971 года на 26-й сессии ГА ООН подавляющим большинством голосов была принята резолюция 2758 о восстановлении всех прав КНР и признании представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в ООН.

Это случилось спустя больше 20 лет после основания КНР, которая не была допущена во всемирную организацию, главным образом, из-за враждебного отношения и препятствий со стороны США.

Однако с 1950-х по начало 1970-х годов формировался третий мир, в основном, состоящий из новых независимых стран Азии, Африки и Латинской Америки, который постепенно становился значительной силой в мире. Глубокая трансформация международного ландшафта в конечном итоге прорвала блокаду США и их союзников, сделав восстановление законного места Китая в ООН исторической неизбежностью.

После восстановления законного места Китая "ООН стала универсальной организацией с точки зрения размеров и содержания", заявил в своем недавнем интервью корреспонденту Синьхуа бывший глава ООН Пан Ги Мун.

Вклад Китая в обеспечение мира и развития во все мире.

За прошедшие 50 лет Китай, будучи крупнейшей развивающейся страной в мире и постоянным членом Совета Безопасности /СБ/ ООН, доказал, что является убежденным сторонником благородного дела ООН.

Чтобы помочь сохранить мир на планете, Китай, высоко держа знамя мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, занимает объективные и справедливые позиции, решает разногласия посредством диалога и консультаций и на основе принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

С 1990 года Китай направил более 50 тыс. миротворцев для участия в почти 30 миротворческих миссиях ООН. Эта страна является вторым по величине донором средств для операций ООН по поддержанию мира и предоставила наибольший по численности миротворческий контингент среди постоянных членов СБ ООН.

Китай также внес неизгладимый вклад в продвижение развития.

Страна на десять лет раньше плана достигла цели по искоренению нищеты в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что стало огромным вкладом в глобальные усилия по сокращению масштабов нищеты и обеспечению устойчивого развития.

Будучи приверженным совместному развитию, председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году выдвинул инициативу "Пояс и путь", которая к настоящему времени стала крупнейшей платформой для международного сотрудничества и играет важную роль в поддержании мировой экономики в ходе борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

Следуя духу создания сообщества единой судьбы всего человечества, Китай неустанно работает над развитием международного сотрудничества в борьбе с изменением климата и другими серьезными вызовами, взяв на себя обязательство до 2030 года достичь пика выбросов углекислого газа, а до 2060 года - углеродной нейтральности.

"Китай выступил гордо и внес свой вклад в международное сообщество", - заявил председатель 76-й сессии ГА ООН Абдулла Шахид, добавив, что "Китай сыграл очень, очень важную роль в мультилатерализме и укреплении ООН".

Поборник мультилатерализма.

На протяжении последних 50 лет Китай всегда поддерживал и практиковал подлинный мультилатерализм. В недавно опубликованномпозиционном документе о сотрудничестве с ООН

китайская сторона заявляет, что международные дела должны решаться путем консультаций между всеми, будущее мира должно определяться всеми странами совместно."Китай решительно выступает против унилатерализма, протекционизма и актов травли, решительно отвергает псевдомультилатерализм, скрывающийся под личиной групповой политики и узких кругов. Китай привержен тому, чтобы сделать глобальную систему управления более справедливой и равноправной", - также говорится в документе.

"В мире существует только одна международная система - международная система, ядром которой является ООН. Существует только один международный порядок - международный порядок, подкрепленный международным правом. Существует только один свод правил - основные нормы международных отношений, подкрепленные целями и принципами Устава ООН", - подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления в формате видеосвязи на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН.

В будущем Китай намерен сотрудничать с международным сообществом в отстаивании мира, развития, равенства, справедливости, демократии и свободы, которые являются общими ценностями человечества, и продвигать строительство сообщества единой судьбы.

На правах рекламы

Материал предоставлен ИА "Синьхуа"

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