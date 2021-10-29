78 процентов военнослужащих Балтфлота прошли ревакцинацию

Прививку от COVID-19 двухкомпонентной вакциной "Спутник - V" получили около 99 процентов личного состава Балтийского флота. Там как минимум один раз вакцинированы все военнослужащие, не имеющие медицинских противопоказаний к прививке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В медицинской службе Балтфлота сказали, что сейчас все усилия сосредоточены на ревакцинации военнослужащих. Полностью ее прошли около 78 процентов от запланированной численности. Известно, что в первую очередь ревакцинировались экипажи кораблей, которым предстоит длительное пребывание в море. А также представители частей постоянной боевой готовности и военнослужащие, несущие боевое дежурство. "Также в первую очередь прививки получают медицинские работники и представители командного состава", - отметили в пресс-службе ЗВО.

Ревакцинация на Балтфлоте идет достаточно интенсивно - вакцину получают от 200 до 500 человек в сутки. Прививку им делают как в медучреждениях БФ, так и на местах службы - этим занимаются специальные выездные прививочные бригады.

Сообщается, что запаса вакцин, хранящегося в филиалах военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота, достаточно, чтобы обеспечить ревакцинацию не только всех военнослужащих и гражданских специалистов, но и членов их семей, а также военных пенсионеров и граждан, приписанных к военным лечебным учреждениям флота. "На сегодняшний день привито более 39 тысяч таких лиц", - отметили в пресс-службе ЗВО.

Там добавили, что в Калининграде на базе многофункционального медицинского центра Минобороны РФ созданы дополнительные 50 коек для лечения больных коронавирусом в условиях стационара.