Ассоциация IPChain займется внедрением блокчейн-инфраструктуры в Республике Кыргызстан

Ассоциация IPChain заключила договор с государственным учреждением "Проектный офис" (учрежден Правительством Республики Кыргызстан), занимающимся вопросами цифровизации. Согласно тексту документа, стороны договорились о внедрении в республике блокчейн-инфраструктуры интеллектуальной собственности.

Договор предусматривает, что Ассоциация IPChain будет сопровождать развертывание в Кыргызстане национальной общественно-сетевой (блокчейн) инфраструктуры для совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности. Инициатива будет способствовать повышению конкурентоспособности кыргызских компаний и увеличению экспорта их продукции благодаря инновационным подходам к регулированию отношений в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности и созданию регуляторной среды, привлекательной для международных инвесторов.

Подписание договора состоялось в рамках открытия первого в Кыргызстане инновационного центра, на котором присутствовали замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов, президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова, советник Президента Республики Кыргызстан, руководитель "Проектного офиса" Павел Хрипунов, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. Центр открылся на базе Государственного агентства по интеллектуальной собственности Кыргызстана. Он располагает лабораторией промышленных инноваций, библиотекой, коворкинг-зоной и пространством для детей, увлеченных наукой. Важной особенностью Центра станет возможность получить консультацию по вопросам управления интеллектуальной собственностью и воспользоваться соответствующими сервисами.

Открытие Центра - новая страница в истории кыргызского инновационного сообщества, уверен Андрей Кричевский: "Приятно сознавать, что Кыргызстан не только создает благоприятные условия для инноваторов, но и готов активно внедрять современные регуляторные и цифровые решения для охраны и защиты интеллектуальной собственности. Уверен, что общественно-сетевая инфраструктура, которую мы развиваем в республике вместе с "Проектным офисом", поможет кыргызскому креативному и технологическому бизнесу максимально эффективно коммерциализировать свои разработки".

Павел Хрипунов отметил, что совместная работа организации и Ассоциации IPChain способствует становлению высокотехнологической и инновационной бизнес-среды в республике: "Первыми шагами открытия Центра стало привлечение инвестиций в инновационные проекты, которые предполагают внедрение блокчейн-инфраструктуры, позволяющей объединить усилия для форсирования цифровых преобразований в стране, создания и продвижения устойчивых механизмов развития сферы цифровой трансформации, осуществления совместных действий, направленных на развитие отечественных производителей и формирование позитивного имиджа Кыргызстана в целом".

Инновационный центр построен полностью за государственный счет. Со временем такие центры планируется построить во всех регионах Кыргызстана.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково".

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской LegalTech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков, и Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация специалистов предметного дизайна, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", IT-компания "Ситроникс", n`RIS, ЛитРес, телеканал "Большая Азия", Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и др. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Евразийской патентной организации, сотрудничество с Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключаются соглашения о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

В 2019 года IPChain запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" и выступила соучредителем Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС).

В апреле 2021 года появилась новая лаборатория IPChain Lab, занимающаяся разработкой и реализацией программных решений, сервисов и платформ инфраструктуры IPChain. В числе технологий, с которыми работает IPChain Lab, - искусственный интеллект (AI), машинное обучение, большие данные (Big Data), сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, нейротехнологии.

В июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". В функции Центра будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием.