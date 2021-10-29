Указ главы Республики Башкортостан от 28 октября 2021 года № УГ-625 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце первом слова "Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 200 человек" заменить словами "Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 30 человек";

б) в абзаце втором слова "с количеством участников свыше 200 человек" заменить словами "с количеством участников свыше 30 человек";

2) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

"2.1. Руководствуясь пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." определить, что организации культуры и здравоохранения, находящиеся на территории Республики Башкортостан, в период нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации, продолжают осуществлять свою плановую деятельность.

Действие настоящего пункта не распространяется на находящиеся на территории Республики Башкортостан организации культуры и здравоохранения, режим работы которых определяется Правительством Российской Федерации.

2.2. Запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов местного времени.";

3) подпункты 1 и 1.1 пункта 5 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) изложить в следующей редакции:

"1) с подтвержденным диагнозом COVID-2019; с подозрением на COVID-2019; контактировавших с гражданами с подтвержденным диагнозом COVID-2019 или с подозрением на COVID-2019;

1.1) с 29 октября 2021 года - в возрасте старше 60 лет, а также имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением граждан, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);";

4) подпункт 3 пункта 6 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"3) исполнять правила поведения организаций (ИП, самозанятых) в части требований, касающихся правил поведения граждан при обращении в организации (к ИП, к самозанятым) в целях приобретения товаров, работ, услуг, в том числе в части возможности получения услуг (товаров, работ) при предъявлении ими сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученной не позднее чем за 72 часа, в случаях, установленных приложением № 2 к настоящему Указу, при этом иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лип паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;";

5) в пункте 10 (работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан):

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- по своему усмотрению определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе предусмотрев с 29 октября 2021 года перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 60 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (ИП), что подтверждается справкой на бумажном носителе, выданной организацией (ИП) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Работников старше 60 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета перевести на дистанционный режим работы сроком на 4 недели;";

б) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"- рассмотреть возможность освобождения от работы в течение 2 дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

в случае выявления очага новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан своевременно проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия;";

в) абзацы пятый-двадцатый считать соответственно абзацами седьмым-двадцать вторым;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке авиационным, железнодорожным, водным, автомобильным транспортом:

- усилить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- каждый день регулярно проводить мероприятия по дезинфекции;

- обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019;

- отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок).

ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частным перевозчикам:

- обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров);

- не допускать в салон автотранспорта граждан без средств индивидуальной защиты (масок);

- оптимизировать график движения транспортных средств в целях обеспечения возможности соблюдения гражданами социального дистанцирования.";

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Установить, что в соответствии со сроками и сферами деятельности, определенными приложением № 2 к настоящему Указу, организации (ИП, самозанятые) предоставляют услуги (товары, работы) только гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП, самозанятым) лицу:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (полученной не позднее чем за 72 часа).";

8) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания:

"14.2. Организациям (ИП), деятельность которых связана с оказанием услуг по организации отдыха и развлечений детей, приостановить деятельность (прекратить допуск в них граждан) детских игровых комнат (детских развлекательных центров).";

9) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. Организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

- запретить работу с 23.00 до 6.00 часов местного времени (за исключением дистанционной торговли (доставки);";

10) в пункте 24 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан):

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"- с 29 октября 2021 года перевести на дистанционный режим работы всех работников старше 60 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования государственного органа Республики Башкортостан, что подтверждается справкой на бумажном носителе, выданной государственным органом Республики Башкортостан по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Работников старше 60 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета перевести на дистанционный режим работы сроком на 4 недели. Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;";

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"- освободить от работы в течение 2 дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);";

в) абзацы четвертый-девятый считать соответственно абзацами пятым-десятым;

11) в пункте Т1 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан (муниципальным оперативным штабам по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции):

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- с 29 октября 2021 года перевести на дистанционный режим работы всех работников старше 60 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования государственного органа Республики Башкортостан, что подтверждается справкой на бумажном носителе, выданной государственным органом Республики Башкортостан по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Работников старше 60 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета перевести на дистанционный режим работы сроком на 4 недели. Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;";

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"- освободить от работы в течение 2 дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);";

в) абзацы пятый-двенадцатый считать соответственно абзацами шестым-тринадцатым;

12) пункт 30 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

"- обеспечить в предельно сжатые сроки качественную обработку информации, поступающей на Единый портал государственных и муниципальных услуг, по вопросам вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), при необходимости привлечь для этой работы волонтеров.";

13) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111





Сферы деятельности, в которых услуги (товары, работы) предоставляются гражданам (за исключением граящан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП, самозанятым) лицу сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 72 часа, и сроки введения данного требования





1. С 4 октября 2021 года:

деятельность находящихся в государственной или муниципальной собственности музеев, выставочных залов, библиотек (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность находящихся в государственной или муниципальной собственности театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность по проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность ночных клубов (дискотек) (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).





2. С 12 октября 2021 года:

деятельность торговых центров (комплексов) (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность междугороднего автомобильного транспорта, в том числе пригородного поезда - рельсового автобуса "Орлан" (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов, библиотек (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность находящихся в частной собственности театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).





3. С 18 октября 2021 года:

деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

общественное питание (при количестве посадочных мест 50 и более) (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).





4. С 25 октября 2021 года:

деятельность розничных рынков, за исключением сельскохозяйственных рынков, сельскохозяйственных кооперативных рынков, специализированных продовольственных рынков (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).





5. С 1 декабря 2021 года:

деятельность профилакториев, пансионатов, домов отдыха (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);

деятельность санаторно-курортных организаций (санаториев) (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







