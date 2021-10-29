Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны

Временный запрет на вывоз кислорода, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сроком на шесть месяцев введен постановлением правительства Беларуси. Документ опубликован в пятницу на национальном правовом портале.

В документе, подписанном премьером страны Романом Головченко, поясняется, что под его действие подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический.

Кроме того, установлен временный запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Еще одним постановлением правительство включило кислород в перечень лекарственных средств, производимых организациями республики, цены на которые регулируются министерством здравоохранения.

Ранее председатель Комитета госконтроля РБ Василий Герасимов на совещании у президента страны сообщил о фактах необоснованного роста цен на кислород, которые в зависимости от области возросли в два-пять раз. Лукашенко потребовал оперативно и жестко пресекать факты, когда кто-то в условиях пандемии пытается нажиться на здоровье людей.