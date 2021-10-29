Белье, газеты и приборы отправят на переработку

Новости

Ученые Боливии: В высокогорных районах смертность от COVID-19 ниже 02:13
Бюст Гагарина установлен в столице Никарагуа 01:55
Невролог перечислила симптомы начинающегося инсульта 01:29
Бастрыкин потребовал повторно доложить ему о деле врача Сушкевич 01:03
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце 00:51
США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с РФ 00:29
Проценко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди молодежи 28.10.2021
Глава минюста Польши заявил, что Варшава не будет выплачивать штрафы ЕС 28.10.2021
Киев переходит в "красную зону" карантина с 1 ноября 28.10.2021
В Москве на младенца рухнул строительный забор 28.10.2021
Врач: Переболевшие ковидом через полгода могут снова им заразиться 28.10.2021
Суд арестовал экс-руководителя "Главного управления обустройства войск" 28.10.2021
Врач рассказала об изменениях в симптоматике COVID-19 28.10.2021
Facebook сменила название 28.10.2021
Проценко: Нет целенаправленного препарата, подавляющего COVID-19 28.10.2021
Молдавия закупит 1,5 млн кубометров газа у "Нафтогаза" 28.10.2021
Роспотребнадзор назвал условие посещения массовых мероприятий 28.10.2021
600 обращений получила Москалькова по вопросам защиты прав молодежи 28.10.2021
У Роналду и его девушки будет двойня 28.10.2021
"Газпром экспорт" изучает просьбу польской PGNiG о снижении цен на газ 28.10.2021
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши 28.10.2021
Власти Подмосковья могут вернуть QR-систему с 8 ноября 28.10.2021
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе 28.10.2021
В парке "Патриот" развернули госпиталь для больных COVID-19 28.10.2021
Захарова: В охваченном беспорядками Судане находится около 300 россиян 28.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 01:55
Рубрика: Общество

Белье, газеты и приборы отправят на переработку

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Обязательно отправлять на утилизацию все белье, а также одежду, старые сумки, пакеты и электроприборы предлагает правительство. Перечень подлежащих обязательной утилизации изделий вошел в проект постановления правительства, подготовленного минприроды. Документ размещен на портале опубликования разрабатываемых нормативных актов.

Постановление придет на смену предыдущему документу, у которого 1 января истекает срок действия, сообщили в министерстве. На его основании производители товаров смогут заполнять отчетность о выполнении нормативов утилизации.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Аналитики подсчитали, насколько меньше мусора стало в городах России

Переработка части отходов позволит выполнить одну из целей развития России - вдвое сократить объем отходов, отправляемых для захоронения на полигоны, отметили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Однако мощности по сортировке мусора многократно превосходят возможности по утилизации, объяснили в ППК РЭО. Уже сейчас часть отходов, прошедших сортировку, отвозят на полигоны - их некому перерабатывать.

"Перерабатывающие мощности и сортировочные станции - ключевое условие реализации всей реформы чистоты, - отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Объем этой инфраструктуры заметно растет. Другое дело, готовность регионов к достижению целевых показателей разная". По его мнению, для исправления ситуации региональным властям надо создавать благоприятные условия для инвестиций в отрасль.

Общество Экология

Главное сегодня

Facebook сменила название
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе
Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности