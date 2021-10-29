Белье, газеты и приборы отправят на переработку

Обязательно отправлять на утилизацию все белье, а также одежду, старые сумки, пакеты и электроприборы предлагает правительство. Перечень подлежащих обязательной утилизации изделий вошел в проект постановления правительства, подготовленного минприроды. Документ размещен на портале опубликования разрабатываемых нормативных актов.

Постановление придет на смену предыдущему документу, у которого 1 января истекает срок действия, сообщили в министерстве. На его основании производители товаров смогут заполнять отчетность о выполнении нормативов утилизации.

Переработка части отходов позволит выполнить одну из целей развития России - вдвое сократить объем отходов, отправляемых для захоронения на полигоны, отметили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Однако мощности по сортировке мусора многократно превосходят возможности по утилизации, объяснили в ППК РЭО. Уже сейчас часть отходов, прошедших сортировку, отвозят на полигоны - их некому перерабатывать.

"Перерабатывающие мощности и сортировочные станции - ключевое условие реализации всей реформы чистоты, - отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Объем этой инфраструктуры заметно растет. Другое дело, готовность регионов к достижению целевых показателей разная". По его мнению, для исправления ситуации региональным властям надо создавать благоприятные условия для инвестиций в отрасль.