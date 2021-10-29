Билл Гейтс выступил за развитие атомной энергетики

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что развитие атомной энергетики необходимо для борьбы с изменением климата. Об этом он заявил во время интервью немецкой газете Handelsblatt.

По мнению бизнесмена, отключение имеющихся атомных реакторов приведет к росту цен на энергоресурсы, а также создаст проблемы в вопросе обеспечения надежности энергоснабжения. Гейтс предлагает строить новые АЭС, которые будут безопаснее. Это позволит избежать климатической катастрофы.

При этом основатель Microsoft выступает против использования природного газа. "Природный газ не является настоящей переходной технологией", - отметил он.