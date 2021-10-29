Новости

Актера сериалов обвинили в осквернении статуи Джорджа Флойда в Нью-Йорке 12:02
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 12:00
"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду 11:59
Оперштаб: в Москве выявлено 7511 новых случаев COVID-19 11:56
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску 11:45
Билл Гейтс выступил за развитие атомной энергетики 11:42
Депутат обратилась в Генпрокуратуру в связи с требованиями к матери погибшего ребенка 11:41
Наталья Сергунина: Москва стала участником первого Всемирного саммита по будущему туризма 11:37
В Эстонии в бассейнах и саунах введен масочный режим 11:34
В руинах нормандской церкви в Британии обнаружены римские статуи 11:31
На Украине растет черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации 11:22
Отставной генерал-майор ВДВ Анатолий Белянин найден мертвым в Подмосковье 11:18
Врач рассказал о влиянии прививки от коронавируса на беременных 11:12
Джуд Лоу сыграет самого кровожадного короля Генриха VIII 11:00
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов 10:40
ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента страны 10:33
Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю 10:27
Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны 10:26
Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским 10:11
Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне 09:56
Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор 09:53
В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США 09:50
Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей 09:49
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 11:42
Рубрика: В мире

Билл Гейтс выступил за развитие атомной энергетики

Текст: Дмитрий Кулемякин

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что развитие атомной энергетики необходимо для борьбы с изменением климата. Об этом он заявил во время интервью немецкой газете Handelsblatt.

Фото: AP Photo/John Minchillo
Билл Гейтс: Человечество не готово к будущим пандемиям

По мнению бизнесмена, отключение имеющихся атомных реакторов приведет к росту цен на энергоресурсы, а также создаст проблемы в вопросе обеспечения надежности энергоснабжения. Гейтс предлагает строить новые АЭС, которые будут безопаснее. Это позволит избежать климатической катастрофы.

При этом основатель Microsoft выступает против использования природного газа. "Природный газ не является настоящей переходной технологией", - отметил он.

В мире США Компании Информационные технологии Microsoft Билл Гейтс

Главное сегодня

В Госдуме оценили идею о новой льготе для пенсионеров
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры
Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
В московском метро начали тестировать на коронавирус
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове