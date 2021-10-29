Блогер Бобиев получил 10 месяцев колонии за скандальную съемку у храма

Мировой суд Тверского района Москвы в пятницу приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии общего режима. Именно такой срок во время прений сторон просил назначить обоим гособвинитель.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева, мировой суд установил, что Руслана Муроджонзода (настоящее имя Бобиева) и Анастасия Чистова совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Суд признал Бобиева и Чистову виновными в оскорблении чувств верующих после провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. На фото блогер и его подруга, стоящая перед ним на коленях в куртке с надписью "полиция" имитировали половой акт.

После задержания блогер со слезами на глазах извинился за свой "хайп" и обещал больше никогда так не делать. Его привлекли к административный отвественности за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Его подругу Чистову признали виновной в невыполнении законного требования сотрудника полиции. Обоим назначили по 10 суток ареста. Кроме того Бобиева оштрафовали на 5 тысяч рублей с последующим выдворением из России.