Большое сравнение iPhone 13 Pro Max с iPhone 12 Pro Max

Когда компания Apple презентовала новый iPhone 13 Pro Max, некоторые эксперты начали говорить о том, что он абсолютно не отличается от iPhone 12 Pro Max - в частности, выглядит также, да и в целом минимум отличий. "РГ" готова опровергнуть этот миф и рассказать, чем же отличается самый топовый iPhone нового поколения от предыдущего.

Начнем с дисплея. Если положить два смартфона рядом, то можно легко определить, где какой. Челка у iPhone 13 Pro Max меньше, чем у его предшественника. Это означает то, что свободного места для отображения контента на смартфоне стало больше. Это заметно, например, в игровых шутерах вроде PUBG Mobile, где важно как можно быстрее "увидеть" противника.

Еще одним важным нововведением iPhone 13 Pro Max стала поддержка частоты дисплея до 120 Гц - в предыдущей модели она составляла 60 Гц. Чем больше частота, тем быстрее и плавнее работает анимация на экране. Геймеры предпочитают именно такие дисплеи, где частота обновления выше, и в этом плане iPhone 13 Pro Max их точно не разочарует. Разрешение экрана и в том, и в другом случае одинаковое - 2778 х 1284 пикселя, яркость 1200 нит - картинка будет хорошо видна даже при самом ярком солнечном свете.

В плане производительности iPhone 13 Pro Max превосходит своего предшественника - это подтверждают и синтетические тесты. A15 Bionic в новом смартфоне набирает 1732 балла в одноядерном тестировании и 4803 балла - в многоядерном. A14 Bionic в iPhone 12 Pro Max набирает 1590 баллов на одном ядре и 4154 балла в многоядерном тестировании. Мощный прирост случился и в плане графики, iPhone 13 Pro Max набирает 14266 баллов, iPhone 12 Pro Max всего лишь 9310.

Чтобы эти цифры воспринимались лучше, можно сказать, что iPhone X, выпущенный в 2017 году, набрал всего лишь 3901 балл. Актуальные флагманы на Android на текущий момент не могут подобраться по результатам тестов даже к iPhone 12 Pro Max, не говоря уже о 13 Pro Max. Кроме того, если раньше максимальный объем хранилища iPhone ограничивался 512 Гб, то теперь он составляет 1 Тб.

Но главное отличие от предыдущего поколения "прошек" - это обновленные камеры. Пришлось специально сделать одинаковые снимки на оба аппарата, чтобы можно было более предметно поговорить о том, почему iPhone 13 Pro Max снимает лучше предшественника.

Во-первых, сильно обновилась основная камера. Благодаря подросшему значению диафрагмы с f/1.6 до f/1.5 и увеличившимся пикселям - 1,9 мкм против 1,7 мкм - iPhone 13 Pro Max получил камеру, которая "улавливает" намного больше света по сравнению как с iPhone 12 Pro Max, так и с флагманами на Android.

Особенно хорошо это заметно при слабом освещении. Например, если посмотреть на две фотографии в парке, то дальний фонарь на iPhone 13 Pro Max вышел более четким, чем у предшественника. Кроме того, если сфокусироваться на листьях, лежащих на земле, можно увидеть, что они получились значительно более детализированными. А снимок расположенного за деревьями стадиона показывает, что iPhone 13 Pro Max может проработать тени даже на сложных ночных фото.

К слову, этот смартфон значительно реже переключается в режим ночной съемки - там, где его предшественник уже переключается на "ночь", новинка держится очень бодро и говорит о том, что света вполне достаточно.

Другое нововведение, которое оценят абсолютно все фотографы - это макросъемка. Сверхширокоугольная камера iPhone 13 Pro Max научилась делать красивые снимки мелких объектов при максимальном приближении к ним. Например, когда пользователь подносит устройство к осеннему листочку, паучку или муравью, камера автоматически переключается в макрорежим. Как показала практика, для активации этого режима нужно, чтобы объект находился на расстоянии примерно в 10 см. После этого можно и дальше приближать устройство к объекту съемки. И опять-таки сложно не заметить, что макросъемка у iPhone 13 Pro Max выходит гораздо лучше, чем у конкурентов из мира Android.

Телефотобъектив также значительно обновился. Для тех, кто любит снимать портреты в темноте со светом, падающим из окна, есть хорошие новости. iPhone 13 Pro Max справляется с этой задачей лучше своего предшественника. Особенно хорошо это заметно при детальном изучении фотографий. При детальном рассмотрении на широкоформатном мониторе родинка возле глаз получилась гораздо более четкой именно на iPhone 13 Pro Max.

Шикарные снимки аппарат выдает с оптическим приближением 3x. В то время как другие производители играют в игру под названием "а у нас зум 100x", Apple не гонится за цифрами, делая ставку на качество картинки. Все фотографии с оптическим зумом получаются очень четкими. К слову, у iPhone 12 Pro Max зум был 2,5x.

Режим "Киноэффект", который стал фишкой новой модели, достоин отдельного упоминания. Это новый режим iPhone, который использует программное обеспечения для размытия заднего фона при портретной видеосъемке. Аналогичный эффект дано применяется в фильмах, когда камера наводится непосредственно на главного героя, а задний фон размывается. Работает "Киноэффект" так: алгоритмы автоматически фокусируются на самом большом лице, которое видно в кадре. Интересно, что опция работает как с основной, так и с селфи-камерой, за что Apple отдельный плюс - любители снимать ролики о себе любимых будут довольны. В настоящий момент в режиме "Киноэффект" можно снимать видео с разрешением Full HD 30 кадров в секунду.

В iPhone 13 Pro Max хорошо поработали и над автономностью. За все время, что аппарат находится на тестировании, его удавалось разрядить максимум до 20% в течение дня. Емкость аккумулятора в iPhone 13 Pro Max - 4352 мАч, что больше, чем у iPhone 12 Pro Max (3687 мАч). При этом оба смартфона можно зарядить на 50% в среднем за полчаса.

Кому можно рекомендовать iPhone 13 Pro Max, стоимость которого начинается в России от 109 990 рублей? Во-первых, он понравится профессионалам, которые занимаются фото и видеосъемкой. Они получат очень мощный и компактный аппарат, по возможностям не уступающий большинству цифровых камер и представляющий собой полноценную карманную видеостудию. Ну а во вторую очередь, новый девайс наверняка возьмут себе любители технологий, которым нужно, чтобы у них на смартфоне были все самые крутые на сегодняшний день технологии мобильного мира.