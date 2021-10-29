Британия и Франция собирались бомбить СССР в начале Второй мировой

Одним из "темных пятен" Второй мировой войны является операция Pike - "Щука". Она предусматривала в 1940 году ковровые бомбардировки советских нефтяных промыслов авиацией Франции и Великобритании.

О планировании воздушной кампании изданию 19fortyfive рассказал американский писатель и историк Майк Пек. Он отметил, что перед началом Второй мировой войны руководство СССР пыталось сформировать антинацистскую коалицию, но, не найдя понимания в Лондоне и Париже, советская дипломатия заключила пакт о ненападении с Германией.

"В глазах союзников Советский Союз превратился из заклятого врага Германии в союзника. Так почему бы не нанести удар по СССР и не убить двух зайцев одним выстрелом?", - пишет исследователь.

Напомним, что 19 января 1940 года премьер-министр Франции Эдуар Даладье поручил командующему армией генералу Морису Гамелену подготовить план борьбы с СССР. В документе, датированном 22 февраля, говорилось: "Более 90 процентов нефтедобычи и 80 процентов нефтепереработки сосредоточено на Кавказе (в основном в Баку). Поэтому любой значительный перерыв поставок нефти будет иметь далеко идущие последствия и даже может привести к коллапсу военной, промышленной и сельскохозяйственной систем России".

Практически одновременно с докладом Гамелена 8 марта 1940 года комитет начальников штабов вооруженных сил Великобритании подготовил документ о ведении боевых действий против СССР на Севере, Дальнем Востоке и Юге. В планах британских стратегов воздушная кампания на южном направлении получила название "Операция Pike".

Подготовка к воздушной атаке ввелась с размахом. Для ее реализации на Ближнем Востоке к июню должны были быть подготовлены 20 аэродромов, свыше 75 тысяч авиабомб и сосредоточено более 100 бомбардировщиков, в том числе Martin Maryland и Bristol Blenheim. На разрушение Баку отводилось 15 дней, Грозного - 12 дней, Батуми - 1,5 дня. Наравне с бомбардировками союзники планировали использовать для диверсий эмигрантов-белогвардейцев из числа представителей горских народов.

Вскоре авиация союзников начала боевое развертывание. 30 марта 1940 года самолет-шпион ВВС Великобритании взлетел с авиабазы Хаббания в Ираке и с высоты 7000 метров провел фотосъемку Баку. Через четыре дня тот же самолет произвел авиаразведку портов Батуми и Поти. Советская зенитная артиллерия два раза открывала огонь, но сбить воздушного шпиона не удалось.

Руководство СССР к этому времени уже получил информацию о планах Франции и Великобритании, а потому в Азербайджан была переброшена 27-й авиационная дивизия и новейшая техника - радиолокационные комплексы РУС-1. Однако 9 апреля 1940 года началось вторжение немецких войск в Норвегию, и операция Pike осталась нереализованной.