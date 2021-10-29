Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов впервые с 17 сентября

Стоимость газа в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже отметки в 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе торгов цена на декабрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах достигала 795,8 доллара за тысячу кубометров или 66,375 евро за МВт ч.

Всего за день цены на голубое топливо для европейских потребителей упали на 14%.

Цены на газ в Европе резко выросли за последние месяцы. Так, еще в августе расчетная цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября этот показатель вырос в два раза. Исторический максимум был достигнут 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров.

К увеличению стоимости, в том числе, привел дефицит запасов топлива в европейских хранилищах, они оказались на десятилетнем минимуме.