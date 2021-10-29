Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсные цены на газ на бирже ICE снизились почти на 10%. В пятницу в ходе торгов стоимость тысячи кубометров достигла 850 долларов.

Динамика фьючерсов рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Отметка, на которой закрылись торги 28 октября, составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов, передает ТАСС.

Накануне биржевая цена газа в Европе также показывала отрицательную динамику. Она снизилась более чем на 3% после сообщений о том, что "Газпром" готов в следующем месяце начать закачку топлива в европейские хранилища.

Цены на газ в Европе резко выросли за последние месяцы. Так, еще в августе расчетная цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября этот показатель вырос в два раза. Исторический максимум был достигнут 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров.

Отмечается, что к увеличению стоимости привел дефицит запасов топлива в европейских хранилищах, они оказались на десятилетнем минимуме.