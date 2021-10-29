Чем отмечен 100-летний юбилей Белорусского университета

В список памятных дат ЮНЕСКО внесен Белорусский государственный университет, что подтверждает значимый вклад вуза, который отмечает в субботу свой вековой юбилей, в мировое образование и науку.

Ведь современная структура вуза, по словам его ректора Андрея Короля, представляет крупнейшую в стране научно-производственную и инновационную корпорацию, что позволяет удовлетворять запросы экономики и социальной сферы в специалистах практически для любой отрасли в государстве.

Выступая в пятницу на торжественном заседании Совета университета, ректор подчеркнул, что кузница квалифицированных кадров сегодня ориентирована на развитие компетенций специалиста XXI века и признана конкурентоспособной в условиях изменчивого мира.

По его словам, которые цитирует БЕЛТА, "классичность, экологичность БГУ определяют неизбежность выработки фундаментальных методологических основ самого образования". Поясняю свою позицию, руководитель вуза отметил, что именно на пересечении самых разных наук и областей научного знания происходит рождение новых смыслов. Вот почему в университете активно развиваются технологии по раскрытию личностного потенциала студента, его самореализации.

Перелистывая страницы исторической летописи высшего учебного заведения, Король уточнил, что за минувшие годы "примерно в 27 раз возросло количество студентов. В 41 раз увеличилось число преподавателей. И если изначально было всего семь практико-ориентированных специальностей, около 11 специальностей медицинского профиля, то сегодня образовательный процесс обеспечивает подготовку практически по всем направлениям".

За почти сто лет, по словам ректора, в БГУ подготовлено свыше 185 тысяч специалистов, 4,7 тысячи кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тысяч иностранных специалистов, магистрантов и аспирантов. Сегодня в университете обучается свыше 30 тысяч студентов и аспирантов, более трех тысяч зарубежных граждан из 61 страны. Из стен вуза вышли известные ученые, академики, лауреаты государственных премий, народные поэты и заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

Вручая юбилярам государственные награды, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сделала особый акцент на участии его коллектива в решение актуальных для страны задач, зачитав приветствие президента по случаю 100-летнего юбилея БГУ.