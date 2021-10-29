"Что-то изменилось, Геральт?": вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"

Компания Netflix представила на YouTube полноценный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак".

В нем показывают Генри Кавилла, который характерно хмурится, размахивает мечом и разбрасывается кетч-фразами о предназначении.

В подписи к ролику говорится о том, что "Судьба - это зверь" - значит, авторы проекта по-прежнему стараются не отдаляться в своем шоу от первоисточника Анджея Сапковского.

Премьера продолжения похождений седого истребителя чудовищ состоится на стриминговом сервисе уже 17 декабря.

В Сети также появился новый постер.