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"Что-то изменилось, Геральт?": вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"

Новости
    29.10.2021, 17:46
Текст:   Богдан Бобров

Компания Netflix представила на YouTube полноценный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел второй трейлер фильма "Дом Gucci"

В нем показывают Генри Кавилла, который характерно хмурится, размахивает мечом и разбрасывается кетч-фразами о предназначении.

В подписи к ролику говорится о том, что "Судьба - это зверь" - значит, авторы проекта по-прежнему стараются не отдаляться в своем шоу от первоисточника Анджея Сапковского.

Премьера продолжения похождений седого истребителя чудовищ состоится на стриминговом сервисе уже 17 декабря.

В Сети также появился новый постер.

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