В Сети появился новый кадр из "Ведьмака"

Появился новый кадр из второго сезона "Ведьмака". На нем запечатлён исполнитель главной роли Генри Кавилл, готовящийся к схватке, объясняет происходящее Empire.

Судя по фото, Геральт как раз принял одно из своих зелий, что видно по его глазам, и крепко сжимает меч под падающим снегом.

Премьера на стриминговом сервисе Netflix состоится 17 декабря. Одновременно с выходом трейлера на английском языке было заявлено о продлении шоу на третий сезон.

Henry Cavill as Geralt of Rivia in a new still from #TheWitcher Season 2 from Empire pic.twitter.com/aYKJNOkFOv — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 25, 2021

Также на YouTube можно посмотреть две сцены из второго сезона с Нивелленом (Кристофер Хивью, "Игра престолов") и Цири (Фрейя Аллан).

Кроме того, у второго сезона есть свой эпичный постер.