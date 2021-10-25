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В Сети появился новый кадр из "Ведьмака"

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    25.10.2021, 18:40
Текст:   Анастасия Николаева

Появился новый кадр из второго сезона "Ведьмака". На нем запечатлён исполнитель главной роли Генри Кавилл, готовящийся к схватке, объясняет происходящее Empire.

Фото: KinoPoisk
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Судя по фото, Геральт как раз принял одно из своих зелий, что видно по его глазам, и крепко сжимает меч под падающим снегом.

Премьера на стриминговом сервисе Netflix состоится 17 декабря. Одновременно с выходом трейлера на английском языке было заявлено о продлении шоу на третий сезон.

Также на YouTube можно посмотреть две сцены из второго сезона с Нивелленом (Кристофер Хивью, "Игра престолов") и Цири (Фрейя Аллан).

Кроме того, у второго сезона есть свой эпичный постер.

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